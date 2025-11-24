El error de la defensa de John Bowe que abre una nueva oportunidad a Mane Swett para recuperar la tuición de su hijo

La actriz reconoció, ante este nuevo escenario, que “tengo mucha fe de que se va a hacer justicia”.

La batalla por la tuición de Santiago aún no está sellada y Mane Swett aún podría volver a ver a su hijo gracias a un inesperado vuelco en el caso judicial.

Según dio a conocer Primer Plano, un error de la defensa de John Bowe, ex pareja de la actriz y padre del menor, permitirá reabrir la causa en Estados Unidos.

El pasado 5 de noviembre se llevó a cabo una audiencia en la Corte Suprema de Nueva York, donde ambas partes tuvieron que presentar sus argumentos en intervenciones de 15 minutos cada uno.

La periodista a cargo del reportaje, Carla Álvarez, explicó que “entre cuatro y seos semanas bastarán para saber cuál es la resolución final. Bajo las leyes chilenas y estadounidenses, el menor de edad se encuentra retenido de manera ilegal“.

Esta instancia se llevó a cabo “gracias a un procedimiento mal hecho por el staff de John Bowe“: no intentaron notificarla de forma presencial o a través de correo. A raíz de esto, el caso podría ser desestimado“, lo que le permitiría a Mane Swett seguir adelante en la batalla por recuperar a su hijo.

En conversación con el estelar de Chilevisión, la actriz aseguró que “después de esta audiencia tengo mucha fe de que se va a hacer justicia“.

“Solo quiero pedirles que respeten mi opción de guardar silencio porque es mi manera de proteger a mi hijo, pero tengo mucha fe”, agregó.