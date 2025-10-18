“Una parte bienvenida en la vida de su hijo”: ex pareja de Mane Swett rompió el silencio

Mane Swett deberá viajar al país norteamericano cada vez que desee ver a su hijo Santiago, que en la actualidad tiene 13 años.

La ex pareja de Mane Swett y padre de su hijo Santiago, John Bowe, rompió el silencio que había mantenido desde que la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó que él tiene la custodia del niño de 13 años.

El escritor usó su cuenta de WhatsApp para enviar una declaración al programa Only Fama, de Mega, que abordó el tema en su última edición.

El mensaje del también conferencista al estelar del canal privado comenzó dando las “gracias por tu interés en nuestra situación“, al referirse a la decisión del máximo tribunal estadounidense, que la semana pasada no acogió la solicitud que presentó la actriz y confirmó que el menor de edad se quedará en el país norteamericano con su padre.

Qué dijo sobre Mane Swett y su hijo

A través de ese mismo mensaje, John Bowe aseguró que la actriz “siempre ha sido, y seguirá siendo, una parte bienvenida en la vida de su hijo“.

También manifestó que “ahora este litigio ha quedado atrás, espero que Mane y yo podamos enfocarnos en el hijo que ambos amamos y dedicar nuestro tiempo y recursos a apoyarlo“.

La pesadilla para Mane Swett se inició cuando su hijo viajó en 2022 a Estados Unidos para pasar las fiestas de fin año con su padre.

Santiago nunca regresó a Chile y, pese a que la actriz buscó todos los caminos en tribunales para recuperar la custodia de su hijo.

