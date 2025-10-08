“No estás sola”: Mane Swett reaparece con emotiva carta de sus fanáticos tras duro revés judicial en Estados Unidos

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la petición presentada por la actriz, ratificando que su hijo de 13 años continuará viviendo en ese país bajo la custodia de su padre, John Bowe.

Mane Swett utilizó sus redes sociales para compartir una emotiva carta que recibió de parte de sus seguidores, quienes le manifestaron su apoyo incondicional luego del difícil fallo judicial en Estados Unidos relacionado con la custodia de su hijo.

Cabe recordar que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la petición presentada por la actriz, ratificando que su hijo de 13 años continuará viviendo en ese país bajo la custodia de su padre, John Bowe.

“En este momento queremos abrazarte con nuestras palabras y recordarte que no estás sola. Te llevamos en el corazón, y aunque no podamos quitar el momento difícil que atraviesas, sí podemos acompañarte con todo nuestro cariño y apoyo”, indica la misiva que publicó Mane Swett.

“Te queremos con el alma, con la fuerza de quienes admiran no solo tu calidad actoral, sino también la persona maravillosa, valiente, resiliente, humana y gran mamá que eres”, agregaron.

“Estamos contigo hoy y siempre. Aquí seguimos, firmes a tu lado, para que sientas que nunca caminas sola. Con todo nuestro amor. Tus fans que siempre te acompañan”, concluyeron.

En tanto, la actriz agradeció la carta tras perder la custodia de su hijo y expresó: “Profundamente gracias por su apoyo incondicional. Les quiero siempre”.