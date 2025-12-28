¿Día de los Inocentes o realidad? El giro de 180° de Evelyn Matthei que terminó siendo una broma

La ex candidata presidencial realizó una publicación sobre un nuevo emprendimiento, desatando una ola de comentarios y dudas, aunque no es primera vez que hace un anuncio de este estilo en el Día de los Inocentes.

El 2025 fue un año de contrastes para Evelyn Matthei. Tras una exigente campaña presidencial, enfrentó una primera vuelta con un resultado muy por debajo de lo esperado, lo que significó un duro golpe político, en medio de denuncias por ataques personales mediante bots y un clima digital especialmente hostil.

Luego de la elección, la ex alcaldesa de Providencia se retiró temporalmente de redes sociales con gestos enigmáticos, como eliminar sus fotos de perfil. Semanas más tarde regresó con un tono distinto: más activa, cercana y enfocada en mostrar pasatiempos, rutinas y una comunidad digital más personal.

Ese giro tuvo hoy un nuevo hito con el anuncio de su supuesta línea de maquillaje “Auténtica #ByEvelyn”.

“Durante un mes estuve concentrada trabajando en algo que me emociona mucho anunciarlo a todos ustedes. Mi primera línea de maquillaje, que nos inspira a todas a ser auténticas. Próximamente disponible en todo el país”, expuso a través de sus redes sociales, desatando una ola de comentarios.

“Díganme que es real, que no es una broma”, “Tiaaaaaa jajaa es el día de los inocentes pero si fuese cierto, le voy con todo!”, “Es el día de los inocentes, pero si existiera estoy segura que sería un éxito”, “Me encanta Evelyn te pasaste… eres tan multifacética … claro que los compro“, fueron parte de los comentarios de sus seguidores en Instagram.

Finalmente se trató de una broma por el Día de los Inocentes. No es la primera vez: en años anteriores Evelyn Matthei ya había sorprendido con una inocentada similar, cuando anunció, también en redes, el lanzamiento ficticio de su propia línea de ropa, con el mismo #ByEvelyn.