Fortnite deberá pagar millonaria multa: las prácticas desleales hacia menores por las que el videojuego fue castigado

De acuerdo a la justicia de Países Bajos, el videojuego anima directamente a menores de edad a realizar compras “bajo presión”.

Con más de 650 millones de cuentas registradas y más de 110 millones de usuarios activos mensuales, es imposible negar que Fortnite es uno de los videojuegos más populares en la actualidad, sin embargo, aquello no la exenta de meterse en conflictos legales: la justicia de Países Bajos determinó que deberá pagar una multa de más de 1.000.000 de euros.

El título, que es gratuito y cuenta con colaboraciones con importantes franquicias como Los Simpsons, Star Wars o Marvel, fue sancionado por prácticas comerciales consideradas desleales en menores de edad. Específicamente, la Autoridad Neerlandesa para Consumidores y Mercados (ACM) halló estas faltas en la tienda de objetos y skins del videojuego, lo que incentiva a jóvenes susceptibles a gastar dinero dentro del juego.

En total, Epic Games —la empresa que desarrolla Fortnite— deberá pagar 1.125.000 euros, junto con cumplir una orden vinculante que obliga a modificar el funcionamiento de la Tienda de Objetos del juego.

En la resolución judicial el tribunal coincidió con la ACM en que el diseño de la tienda interna del videojuego animaba directamente a niños a realizar compras, tanto por el lenguaje como por el diseño visual utilizado. Concretamente, señalaron que el sistema generaba una sensación de escasez artificial, instando a menores a tomar decisiones “bajo presión” de tiempo y sin información clara.

Los elementos apuntados en la multa a Fortnite

Elementos como los relojes de cuenta atrás, la renovación diaria de objetos y la falta de claridad sobre durante cuánto tiempo desaparecerán los artículos fueron los puntos claves considerados por las autoridades que fomentan compras impulsivas.

Otro de los detalles objetados fueron los botones de compra, los cuales estaban “diseñados para destacar del resto de la pantalla”, apareciendo en color amarillo y como opción preseleccionada. Mientras que los botones para cancelar o salir eran azules y estaban ubicados discretamente en la parte inferior.

Epic Games, por su parte, defendió su sistema alegando que existen funciones para cancelar compras, políticas de devolución y controles parentales. No obstante, el tribunal desestimó los argumentos al considerar que las medidas no eliminan la presión psicológica ni la urgencia artificial que se genera el proceso de compra.