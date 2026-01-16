La defensa de Julio Iglesias tras denuncias por agresión sexual: “Nunca había sentido tanta maldad”

El cantante fue denunciado por dos ex empleadas suyas, quienes lo acusan de abusos sexuales y humillaciones laborales.

El cantante Julio Iglesias se defendió y negó las acusaciones por agresión sexual de parte de dos de sus ex trabajadoras.

A través de su cuenta de Instagram, el artista publicó un comunicado, donde aseguró que las acusaciones “son falsas”.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, comenzó diciendo.

Siguiendo en esa línea, expuso que “nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave“.

Dentro de la misma publicación, Julio Iglesias también aprovechó de manifestar su agradecimiento a las personas que lo han apoyado.

Son numerosos los comentarios que ha generado la imagen, donde destaca el de su esposa, Miranda Iglesias Rijnsburger, quien escribió con un corazón blanco: “A tu lado, siempre”. Sin embargo, sus hijos, tanto Enrique como Julio Jr., se han referido a la situación que enfrenta su padre.

Las denuncias contra Julio Iglesias por agresión sexual

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España investiga desde comienzos de enero una denuncia que presentaron dos mujeres que trabajaron para él en 2021. Las denunciantes lo acusan de delitos de trata de seres humanos, agresión sexual, acoso, lesiones y vulneración de derechos laborales.

El escrito, al que tuvo acceso el medio digital español elDiario.es, sitúa los hechos en las residencias que el artista posee en República Dominicana y Bahamas y le atribuye un papel central en un presunto sistema de explotación, control y abuso sobre sus empleadas.

Ambas mujeres aseguran que entre enero y octubre de 2021 vivieron en un entorno de intimidación, dependencia económica y aislamiento, y describieron penetraciones no consentidas, tocamientos, bofetadas, insultos y vejaciones, en algunos casos en presencia de otras personas del entorno del artista.