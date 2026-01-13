La justicia de España ya investiga a Julio Iglesias por denuncias de trata de personas y abuso sexual

Los hechos habrían ocurrido en residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, lo que cuestiona la jurisdicción de España.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España investiga desde comienzos de enero una denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias por dos mujeres que trabajaron para él en 2021. Las denunciantes lo acusan de delitos de trata de seres humanos, agresión sexual, acoso, lesiones y vulneración de derechos laborales.

El escrito, al que tuvo acceso el medio digital español elDiario.es, sitúa los hechos en las residencias que el artista posee en República Dominicana y Bahamas y le atribuye un papel central en un presunto sistema de explotación, control y abuso sobre sus empleadas.

La denuncia fue registrada el pasado 5 de enero y dio lugar a la apertura de diligencias de investigación penal pre-procesales bajo secreto. Fuentes fiscales confirman que el Ministerio Público analiza los hechos y la competencia de la Audiencia Nacional, ya que los presuntos delitos se habrían cometido fuera de España, aunque el denunciado es ciudadano español.

La legislación del país ibérico permite investigar estos hechos cuando concurren determinados requisitos, como la doble tipificación penal y la existencia de una denuncia formal.

Los presuntos delitos de Julio Iglesias que están siendo investigados en España

Identificadas con los nombres ficticios de Laura y Rebeca para proteger su identidad, las presuntas víctimas relataron agresiones sexuales, humillaciones y un régimen de control constante mientras trabajaban como empleada de hogar y fisioterapeuta personal del cantante.

Ambas mujeres aseguran que entre enero y octubre de 2021 vivieron en un entorno de intimidación, dependencia económica y aislamiento, y describieron penetraciones no consentidas, tocamientos, bofetadas, insultos y vejaciones, en algunos casos en presencia de otras personas del entorno del artista.

El escrito sostiene que los hechos podrían constituir un delito de trata con fines de explotación laboral y sexual, con agravantes de grupo criminal. Además de Iglesias, la denuncia señala a dos encargadas de sus casas en República Dominicana y Bahamas como colaboradoras en la captación y control de las trabajadoras.

También se imputan delitos contra la libertad sexual conforme al Código Penal vigente en 2021, acoso sexual continuado, lesiones y múltiples vulneraciones de la normativa laboral.

Por el momento, el cantante no ha respondido a las acusaciones y una de las responsables se limitó a afirmar que no tiene “nada que decir frente a esas acusaciones”.