FOTOS – The Beatles en el cine: revelan cómo se verán John, Paul, George y Ringo

Tras casi 60 años de su última presentación juntos, los actores que darán vida a John, Paul, George y Ringo en la serie de biopics dirigida por Sam Mendes se muestran por primera vez caracterizados, ofreciendo a los fans un impactante adelanto de The Beatles: A Four-Film Cinematic Event.

Los seguidores de The Beatles reaccionaron con asombro tras la aparición de las primeras imágenes oficiales de The Beatles: A Four-Film Cinematic Event, la ambiciosa antología cinematográfica que narrará la trayectoria de la banda más influyente de la música popular.

Las fotografías, en las que los actores aparecen completamente caracterizados como los Fab Four, ofrecen un potente primer adelanto de las transformaciones de Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn y Barry Keoghan en John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, respectivamente.

Las imágenes comenzaron a circular gracias al Instituto de Artes Escénicas de Liverpool (LIPA), institución cofundada por Sir Paul McCartney en 1996, que sorprendió a sus estudiantes al ocultar postales promocionales dentro de sus instalaciones. “¡Tenemos postales exclusivas que promocionan las nuevas películas de los Beatles! Las hemos escondido por todo LIPA y queremos que los estudiantes las encuentren”, publicó la institución en Instagram, generando rápidamente entusiasmo y conversación en redes sociales.

Entre los adelantos más comentados destaca Paul Mescal como un joven Paul McCartney, retratado frente a las emblemáticas paredes de ladrillo del Cavern Club de Liverpool. La imagen evoca los primeros años del grupo a comienzos de la década de 1960, cuando se consolidaron como banda residente del legendario club y captaron la atención de Brian Epstein, quien más tarde se convertiría en su mánager y cambiaría el rumbo de su carrera.

Por otro lado, Barry Keoghan aparece en el papel de Ringo Starr durante una sesión de grabación, vistiendo una camisa de lunares blancos y negros. El estilismo remite al final de los años sesenta, particularmente a la etapa del Álbum Blanco (1968), y ha sido elogiado por su notable parecido con el baterista. Joseph Quinn, en tanto, interpreta a un George Harrison barbudo en la última etapa de la banda, tocando una guitarra Gibson Les Paul, mientras que Harris Dickinson encarna a John Lennon con su icónica chaqueta de mezclilla y gafas redondas características de 1968, una imagen que rápidamente se volvió viral por su precisión estética.