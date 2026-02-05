Fogata en Hornopirén: el acuerdo al que llegó Pangal Andrade tras su formalización

La audiencia se realizó en el Juzgado de Garantía de Hualaihue, donde el Ministerio Público formalizó a Andrade y a otros seis integrantes del espacio televisivo.

Pangal Andrade y el equipo de su programa El Clan llegaron a una salida alternativa en el proceso judicial que enfrentaban por un presunto encendido de fuego en el Parque Nacional Hornopirén, ubicado en la Región de Los Lagos. El acuerdo permitió la suspensión condicional del procedimiento por un período de un año.

La audiencia se realizó en el Juzgado de Garantía de Hualaihue, donde el Ministerio Público formalizó a Andrade y a otros seis integrantes del espacio televisivo.

Según explicó la fiscal Nathalie Yonsson, la medida se adoptó considerando las penas asociadas al delito investigado y el hecho de que los imputados no registran antecedentes penales.

Fogata en el Parque Nacional Hornopirén: el acuerdo al que llegó Pangal Andrade tras su formalización

Como parte de las condiciones impuestas, los involucrados deberán fijar un domicilio y desarrollar una campaña de concientización sobre incendios forestales y visitas responsables a parques nacionales.



Esta iniciativa deberá difundirse tanto en el programa El Clan como en las redes sociales personales de sus integrantes. En concreto, el acuerdo contempla la grabación y exhibición, durante el primer semestre de 2026, de cápsulas audiovisuales de aproximadamente un minuto con enfoque educativo y preventivo.

Tras conocerse la resolución, los miembros del programa se refirieron públicamente al caso mediante un comunicado difundido en redes sociales. En el texto aclararon que no se ha establecido responsabilidad penal ni se ha formulado una imputación definitiva en su contra, y recalcaron que el proyecto siempre ha buscado mantener una relación respetuosa con la naturaleza, los territorios y las comunidades.

Asimismo, señalaron que la suspensión condicional del procedimiento representa una oportunidad para reforzar un mensaje que, aseguran, ha estado presente desde el inicio del programa que es la importancia del cuidado de los ecosistemas y la responsabilidad al visibilizar espacios naturales. En esa línea, destacaron que el acuerdo permite un cierre anticipado del proceso y genera un aporte concreto en un país fuertemente afectado por los incendios forestales.

Finalmente, el equipo de El Clan indicó que, a través de estas cápsulas, esperan colaborar con la labor de Conaf y reafirmar su compromiso con la protección de los parques nacionales, asegurando que el programa continuará desarrollándose bajo los mismos principios de respeto y conciencia ambiental.