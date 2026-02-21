En paralelo al desfile, las redes sociales se transformaron en un fenómeno paralelo, donde usuarios comentaron en tiempo real cada atuendo y cada intervención frente a las cámaras.

La Gala del Festival de Viña del Mar 2026 se convirtió, una vez más, en uno de los eventos más comentados del verano chileno, donde los memes tuvieron su propio protagonismo en redes sociales.

Celebrada la noche del viernes 20 de febrero en el Sporting Club, la tradicional alfombra roja reunió a destacadas figuras del espectáculo, la televisión y las redes sociales, quienes desfilaron con llamativos y elegantes looks que captaron la atención del público.

El evento comenzó pasadas las 21:00 horas y se extendió hasta cerca de la 01:00 de la madrugada del sábado, con una transmisión marcada por entrevistas, apuestas de moda arriesgadas y estilismos que no pasaron desapercibidos.

Sin embargo, como ya es tradición, la conversación no se limitó a la alfombra roja. En paralelo al desfile, las redes sociales se transformaron en un fenómeno paralelo, donde usuarios comentaron en tiempo real cada atuendo y cada intervención frente a las cámaras.

En cuestión de minutos, comenzaron a circular comparaciones, memes bromas y montajes que rápidamente se volvieron virales.

Los usuarios digitales, convertidos en los críticos más implacables del certamen, no dejaron pasar ningún detalle. Algunos vestuarios fueron ampliamente elogiados, mientras que otros desataron una ola de creatividad que dio origen a memes que marcaron la jornada, posicionándose entre las principales tendencias a nivel nacional.

FOTOS – Gala de Viña 2026: El desfile que terminó en festival de memes