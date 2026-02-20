Gala de Viña 2026: cuándo, dónde y a qué hora ver el evento en vivo

La organización anunció un despliegue técnico histórico, con 23 cámaras para cubrir cada detalle de la noche. Además, se instalarán estaciones especiales como shoescam, selfiecam, cámaras giratorias y el glambot para captar los looks en cámara lenta.

La Gala del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 se realizará este viernes 20 de febrero y marcará la antesala del certamen musical más importante de Latinoamérica.

El evento reunirá a figuras de la televisión, reinas de belleza, actores, creadores de contenido, deportistas y cantantes, quienes desfilarán por la tradicional alfombra roja.

Esta será la 15° edición de la Gala y contará con más de 130 invitados, que recorrerán una alfombra roja de 900 metros instalada en el Sporting Club de Viña del Mar.

La organización anunció el mayor despliegue técnico en la historia del evento, con 23 cámaras destinadas a cubrir cada detalle de los atuendos y momentos destacados de la noche. Además, se habilitarán estaciones especiales como shoescam, selfiecam, cámaras giratorias y el reconocido glambot, sistema de grabación en cámara lenta utilizado en alfombras rojas internacionales.

La jornada incluirá música en vivo a cargo de una orquesta y un espectáculo de ballet y finalizará con un cóctel para los invitados.

La conducción de la alfombra roja estará a cargo de Tonka Tomicic. En tanto, José Antonio Neme realizará las entrevistas a los asistentes; Marcelo Marocchino comentará los looks y tendencias; y Florencia Vial estará en las distintas estaciones recogiendo impresiones de los invitados.

La Gala será transmitida este viernes 20 por las pantallas de Mega. La previa comenzará a las 19:00 horas, mientras que la alfombra roja está programada para iniciar a las 21:00 horas.

Asimismo, el canal oficial de Mega en YouTube ofrecerá una cobertura digital desde las 20:00 horas, con entrevistas exclusivas, imágenes inéditas y contenido de backstage.

