Gala de Viña 2026: cuándo, dónde y a qué hora ver el evento en vivo

La Gala del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 se realizará este viernes 20 de febrero y marcará la antesala del certamen musical más importante de Latinoamérica.
El evento reunirá a figuras de la televisión, reinas de belleza, actores, creadores de contenido, deportistas y cantantes, quienes desfilarán por la tradicional alfombra roja.
Esta será la 15° edición de la Gala y contará con más de 130 invitados, que recorrerán una alfombra roja de 900 metros instalada en el Sporting Club de Viña del Mar.
La organización anunció el mayor despliegue técnico en la historia del evento, con 23 cámaras destinadas a cubrir cada detalle de los atuendos y momentos destacados de la noche. Además, se habilitarán estaciones especiales como shoescam, selfiecam, cámaras giratorias y el reconocido glambot, sistema de grabación en cámara lenta utilizado en alfombras rojas internacionales.
La jornada incluirá música en vivo a cargo de una orquesta y un espectáculo de ballet y finalizará con un cóctel para los invitados.
La conducción de la alfombra roja estará a cargo de Tonka Tomicic. En tanto, José Antonio Neme realizará las entrevistas a los asistentes; Marcelo Marocchino comentará los looks y tendencias; y Florencia Vial estará en las distintas estaciones recogiendo impresiones de los invitados.
La Gala será transmitida este viernes 20 por las pantallas de Mega. La previa comenzará a las 19:00 horas, mientras que la alfombra roja está programada para iniciar a las 21:00 horas.
Asimismo, el canal oficial de Mega en YouTube ofrecerá una cobertura digital desde las 20:00 horas, con entrevistas exclusivas, imágenes inéditas y contenido de backstage.
Quiénes asistirán a la Gala de Viña 2026
- María José “Coté” López y Lucas Lama.
- Marlen Olivari y Luciano Marocchino.
- Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda.
- Josefina Montané y Pedro Campos.
- Emilia Dides y Sammis Reyes.
- Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat.
- Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt.
- Priscila Vargas y José Luis Repenning.
- Eugenia Lemos y Matías Kosznik.
- Nico Ruiz.
- Fran Maira.
- Sigrid y Los Claveles.
- Q_ARE.
- Kidd Voodoo.
- Karla Melo.
- Princesa Alba.
- Soulfia.
- Katteyes.
- Sinaka.
- Nicole.
- Pablo Chill-E.
- Vesta Lugg.
- Francisca Crovetto.
- Marcelo Díaz.
- Cota Castelblanco.
- Jacinta Rodríguez.
- Magdalena Müller.
- Francisco Puelles.
- Vivianne Dietz.
- Simón Pesutic.
- Daniela Ramírez.
- Claudio Castellón.
- Julieta Bartolomé.
- Fernando Godoy.
- Diego Muñoz.
- Carolina Arregui y Mayte Rodríguez.
- Alejandra Fosalba.
- Mafe Bertero.
- Elenco de “Detrás del Muro”.
- Luis Jiménez.
- Pamela Díaz.
- Kel Calderón.
- Fran Virgilio.
- Kika Silva.
- Augusto Schuster.
- Cony Capelli.
- Inna Moll.
- Fátima Bosch.
- Martín Cárcamo.
- María Alberó y Blu Dumay.
- Kenita Larraín.
- Millaray Viera.
- María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.
- Pamela Leiva.
- Gala Caldirola.
- Daniel “Huevo” Fuenzalida.
- Nicole Moreno.
- Ignacia Michelson.
- Skarleth Labra.
- Power Peralta.
- Francisca “Pancha” Merino.
- Jaime Leyton.
- Daniela Aránguiz.
- Jean Philippe Cretton.
- Akemi Nakamura.
- Furia Scaglione.
- Luis Mateucci.
- Paloma “Pops” Fiuza.
- Fernando Solabarrieta.
- Carla Ochoa.
- Kike Morandé.
- Marcelo Marocchino.
- Roberto Cox.
- Mauricio Medina.