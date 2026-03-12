Las deficiencias del Parque Estadio Nacional que dejó al descubierto el recital de AC/DC

De acuerdo con lo manifestado por muchos de los asistentes, el lugar estuvo lejos de satisfacer las expectativas y necesidades del público.

Luego de tres décadas desde su primera actuación en Chile, la banda australiana de rock AC/DC presentó la noche del jueves el primero de los conciertos en su regreso al país en el Parque Estado Nacional, recinto que evidenció diversos problemas para los asistentes.

Si bien el show de la agrupación cumplió con todas las expectativas de los asistentes, el espacio nuñoíno demostró que no era el más apto para acoger un evento de tal magnitud, con un público que incluso incluyó a personas de la tercera edad.

Desde que se conoció la decisión de que AC/DC se presentaría en el Parque Estadio Nacional, surgió la polémica en torno al tema y, de acuerdo con lo manifestado por muchos de los asistentes, el lugar estuvo lejos de satisfacer las expectativas y necesidades del público.

AC/DC y las deficiencias del Parque Estadio Nacional

La productora DG Medios fue el foco de las críticas y reclamos por el espacio elegido para el espectáculo de la banda australiana, que se lució sobre el escenario.

Es que, para gran parte de los asistentes al show de AC/DC, el Parque Estadio Nacional no es el lugar idóneo para encuentros multitudinarios.

Entre las críticas más reiteradas están la mala señalización en el lugar, lo que hizo que el público no supiera dónde ubicarse, así como la estrechez de los accesos al lugar, lo que los congestionó y dificultó encontrar ubicaciones adecuadas.

Otros aspectos que desataron la molestia de quienes acudieron al recinto fueron problemas vinculados con el sonido y la distancia respecto del escenario.

Pero también se cuestionó con dureza la decisión de no habilitar galerías y dejar que todo el público asistente permaneciera parado durante horas, incluso aquellos más adultos.