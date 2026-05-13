Quiénes son los favoritos para sucederlo: los motivos tras las presiones para que Starmer dimita en Reino Unido

En menos de 48 horas tres ministros y un subsecretario renunciaron a sus cargos para exigir su alejamiento.

X.

Las renuncias de ministros y subsecretarios aumentaron en las últimas horas las presiones para que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dimita de su cargo y otra figura del Partido Laborista asuma en su reemplazo.

De acuerdo con lo reportado por la prensa británica, entre martes y miércoles dimitieron de sus cargos las y los ministros de Justicia, Vivienda y de Salvaguardia y Violencia contra las Mujeres y Niñas, Alex Davies-Jones, Miatta Fahnbulleh y Jess Phillips, respectivamente. Poco después se sumó el subsecretario de Sanidad, Zubir Ahmed.

A ello se suma que alrededor de 80 diputados laboristas están presionando para que Starmer fije un calendario con los pasos a seguir para dejar su rol de líder de la bancada y primer ministro.

Por qué se busca que Starmer dimita en Reino Unido

Según aseveran los medios del Reino Unido, dos son los motivos principales que desencadenaron las presiones para que Stermer dimita de su cargo.

El primero se relaciona con la debacle electoral de la semana pasada en los comicios locales y regionales, donde el Partido Laborista perdió casi 1.500 concejales, además del control del Senado de Gales por primera vez.

El segundo tema que tiene contra las cuerdas al primer ministro se relaciona con el nombramiento en diciembre de 2024 de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos.

Aquello, pese a que ya se conocían sus vínculos con el fallecido pederasta estadounidense, Jeffrey Epstein.

Y aunque Starmer destituyó a Mandelson en 2025 y admitió que se había equivocado en designarlo, la oposición conservadora pidió abrir una investigación formal en su contra, la que finalmente fue desestimada.

Quiénes son los favoritos para sucederlo

Ante la inminente renuncia del primer ministro, tres son los nombres que aparecen como favoritos para sucederlo, de acuerdo con lo informado por la prensa de ese país.

Se trata de la ex viceprimera ministra de Starmer, Angela Rayner, considerada como la mujer más poderosa de la política británica.

Pese a renunciar a su cargo en 2025, en la actualidad Rayner cuenta con un fuerte apoyo entre los diputados laboristas.

También aparece como favorito el actual ministro de Salud, Wes Streeting, quien es considerado el mejor comunicador del gabinete.

Streeting cuenta con un amplio apoyo entre los diputados laboristas que se sitúan en el centro y la derecha del partido.

A ellos se suma el alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, quien es considerado el candidato más popular y tiene previsto regresar como diputado, un requisito indispensable para asumir el cargo.