Alguien tenía que vencerlo: Chuck Norris murió a los 86 años

Su deceso se produjo horas después de que se informara de su hospitalización en Hawaii debido a una emergencia médica.

El actor estadounidense Chuck Norris murió a los 86 años, según confirmó su familia este viernes a través de una publicación en las redes sociales del artista marcial.

El deceso de Norris se produjo horas después de que se informara de su hospitalización en Hawaii debido a una emergencia médica que no se detalló.

Sus cercanos ratificaron que el protagonista de series televisivas como Walker, Texas Ranger, falleció rodeado de su círculo íntimo.

Chuck Norris murió rodeado de su familia

“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer (jueves) por la mañana”, se indicó en el texto compartido por los familiares del actor en su cuenta de Instagram.

“Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza“, se añadió.

“Luego la familia recalcó que “para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba“.

Manifestó también que “a través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”.

Carlos Ray Norris, el verdadero nombre de Chuck Norris, nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos.