VIDEOS – La pelea que terminó empañando la final de Mundos Opuestos 3

Daúd Gazale protagonizó un conflicto con la producción tras perder ante Juan Pedro en la competencia final.

El Parque Estadio Nacional fue el lugar que albergó la final de Mundos Opuestos 3, donde Juan Pedro Verdier y Daúd Gazale se enfrentaron en una extenuante prueba para definir al ganador de los $25 millones.

Fue el uruguayo el que se alzó con la victoria, alcanzando el primer lugar y cerrando así más de seis meses de transmisión del reality show de Canal 13.

“Estaba a punto de desmayarme tras el tercer pañuelo y cada etapa siguiente fue peor”, manifestó Verdier tras su triunfo, envuelto en la bandera de su país, y aprovechó la ocasión para pedirle al público respeto para Daúd, a quien pifiaron desde el minuto en que apareció en escena.

Aún así, fue el mismo Gazale el que terminó empañando la final de Mundos Opuestos 3. Es que mientras Juan Pedro celebraba junto a su familia el triunfo, las cámaras de Canal 13 lograron captar una violenta reacción del ex futbolista.

En ellas es posible verlo completamente ofuscado al punto de lanzar una botella que le entregó un familiar, quien trató de contenerlo, lo que fue imposible. Registros publicados en redes sociales por usuarios y el portal Prensa Chilena confirmaron que el conflicto era con la misma producción del canal.

Claudio Contreras, productor del reality show, conversó con Tu Día y explicó que la molestia de Daúd era “contra nosotros, contra la producción, contra quienes realizaron esto y ejecutan la competencia. Voy a decirle: Baja un poquito, te vamos a explicar lo que pasa. Le hacemos contención, acaba de perder, todo el púbico estaba explotando”.

“Él está alegando porque nosotros supuestamente hicimos una trampa, cosa que no pasó“, precisó.