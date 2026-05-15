La explicación de Steinert a su accidentada presentación en el Congreso: “No esperaba esa exigencia”

La secretaria de Estado comprometió la entrega de un plan de seguridad mediante una resolución exenta en las próximas dos semanas.

La ministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert (IND) ahondó este viernes en su criticada exposición del pasado miércoles en la Cámara de Diputados, órgano al que fue citada para dar a conocer el plan con el que el Gobierno espera responder a la demanda de mayor seguridad.

En esa oportunidad, parlamentarios opositores no le dieron la autorización para usar la presentación de Power Point que tenía preparada. A raíz de ello, Steinert tuvo que servirse de los documentos que tenía mano, y leer -accidentadamente- el plan. No sólo la performance fue criticada, sino que también desde la oposición señalaron que el contenido no era claro. “La ministra citó lugares comunes, cosas que se venían haciendo desde el gobierno pasado y poco énfasis en nuevas propuestas”, acusó la diputada Emilia Schneider (FA).

En conversación con radio Agricultura, la secretaria de Estado fue consultada sobre su desembarco en el ministerio. “Hay aspectos que sí han sido más complejos, que me llaman la atención. Por ejemplo, esta demanda, que yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto“, respondió.

Asimismo, señaló que constituía una “contradicción vital” que los parlamentarios no dieran la unanimidad para usar la presentación, si la habían citado a exponer el plan. Sobre este último punto, negó las acusaciones de que el Gobierno no tenía una estrategia. “Lo dimos, pero aparentemente (los senadores) no quedaron conformes. Vieron que no reunía los requisitos que ellos esperaban, entonces tuvimos que volver a plantearlo en la Cámara de Diputados“, dijo.

De todas maneras, ante las críticas respondió que el plan de seguridad será entregado en dos semanas “a través de una resolución exenta en los próximos días, por escrito, con formato“.