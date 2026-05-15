Ministra Chomali se desmarca del Gobierno por indicación de reportar migrantes irregulares: “No podemos ir en contra de la ley”

La ministra de Salud manifestó su oposición a la idea del Gobierno de que recintos de salud y educación entreguen información sobre migrantes irregulares a autoridades.

La ministra de Salud, May Chomali, manifestó su oposición a la indicación que realizó el Gobierno, la cual busca que los recintos de salud públicos y privados entreguen antecedentes de migrantes irregulares que acudan a atención.

En concreto, la indicación que presentó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez y el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, obligaría a dichas instituciones a compartir antecedentes como “el domicilio, teléfono, correo electrónico y demás datos pertinentes, respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación”.

Ante esto, el presidente José Antonio Kast expresó: “Nosotros lo que hemos señalado es que tenemos que ordenar todas las prestaciones que estamos entregando, el estado en general. Los gobiernos entregan muchas prestaciones y eso se debe ir ordenando y la única manera de ordenar es saber quiénes utilizan los distintos servicios públicos”.

Bajo este contexto, la ministra de Salud sostuvo que están observando “con bastante preocupación” esta situación.

Ministra Chomali se opone a indicación que pide a recintos de salud informar sobre migrantes irregulares

“No podemos desde el Ministerio de Salud informar de estos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria y eso está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes. Eso lo vamos a defender absolutamente”, aseguró Chomali en conversación con Radio 13C.

Siguiendo en esa línea, la titular del Minsal mencionó que este tema se ha abordado en el comité de ministros.

“Nosotros no podemos negarle la atención de salud a las personas. Vamos a revisarlo con ellos para ver cómo se alinea esto con otras políticas que hemos estado discutiendo dentro del propio Gobierno”, enfatizó.

A lo que agregó: “No podemos ir en contra de ley, que tiene que ver con la ley de deber y derecho del paciente y el Código Sanitario y tampoco podemos negarle la atención de salud a un migrante”.

Recortes

Por otro lado, May Chomali defendió los recortes que tendrá el Minsal, de acuerdo al decreto que ingresó Hacienda a Contraloría.

“Lo que le estamos pidiendo a los hospitales es que hagan un control efectivo en el gasto, en aquellos gastos que no aportan a la atención de los pacientes, que tienen que ver con horas extraordinarias de personas que no necesitan horas extraordinarias y que no hacen horas extraordinarias”, detalló.

En este sentido, aseveró que “nosotros no vamos a dejar de operar a los pacientes, ni vamos a dejar de atender a los pacientes, ni vamos a dejar de hospitalizar las necesidades que tengan de hospitalización. Eso es reconocido por el Ministerio de Hacienda”.

“Lo que nos ha solicitado es que vayamos en el tiempo reduciendo esa brecha, no nos está pidiendo que en un año nos ajustemos al 100% del presupuesto, porque eso sería absolutamente ilógico. Sabemos que no lo podemos hacer, esa brecha es demasiado alta en más de un 10% del presupuesto. Lo que nos está pidiendo es un esfuerzo por mirar y reducir esa brecha en el tiempo”, cerró la ministra de Salud.