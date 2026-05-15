¿Qué partido irá por TV abierta? La programación de la fecha 12 de la Liga de Primera del fútbol chileno

Vuelve la Liga de Primera tras tres semanas de receso. Revisa todos los detalles de la nueva fecha del fútbol chileno.

Luego de tres semanas de receso por la Copa de la Liga, este viernes vuelve la Liga de Primera del fútbol chileno, donde destacan varios partidos por la fecha 12.

La acción del Campeonato Nacional comenzará con dos duelos en simultáneo. Palestino recibirá a Deportes La Serena en La Cisterna a las 20:00 horas y Coquimbo Unido hará lo propio ante Audax Italiano en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Para el sábado 16 de mayo, destaca el encuentro entre la U Católica y Deportes Limache, el cual es crucial en la disputa de los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Durante el domingo, los hinchas del fútbol chileno podrán ver cuatro compromisos. Entre ellos resalta el de la U de Chile, que visita a Cobresal en el norte, y el de Colo Colo, que hará de local ante Ñublense en el Estadio Monumental.

Los encargados de cerrar la jornada serán Deportes Concepción vs Everton, quienes jugarán a las 20:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo.

La programación completa de la fecha 12 de la Liga de Primera del fútbol chileno