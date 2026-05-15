FOTOS – Cuál es la obra que se robaron del MAC y que está avaluada en cerca de $2 millones

Fueron los guardias del museo los que se percataron de la ausencia de la escultura cuando estaban cerrando el recinto.

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando el robo de una obra desde el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), el cual está ubicado en el sector del Parque Forestal, en la comuna de Santiago.

Según las primeras informaciones, el hecho quedó al descubierto cuando los guardias, al momento de cerrar el recinto la noche del jueves, se percataron de la ausencia de la escultura creada por el chileno Felipe Pineda que lleva por nombre Dicho A Mano.

La figura, precisaron, cuenta con un alto interés patrimonial y está avaluada en cerca de 2 millones de pesos.

La obra que fue blanco de este robo desde el MAC es, consignó el mismo recinto en sus redes sociales, una muestra del “gesto y el cuerpo como formas de comunicación cuando el lenguaje no basta“.

“En ese contexto, el trabajo de Felipe también observa los gestos presentes en esculturas clásicas y en la señalética de los museos, entendidos como sistemas que organizan el comportamiento y orientan la experiencia del espectador. Así, el gesto aparece como una forma de lenguaje que, aunque parece universal, está atravesado por normas y convenciones”, agregaron.

La denuncia del hecho fue realizada a eso de las 20:00 horas del jueves 14 de mayo y el caso quedó a cargo, por orden de la Fiscalía, de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI.

Actualmente, la principal diligencia busca determinar la identidad del autor o los autores del ilícito, además de recuperar la obra.

Por su parte, hasta el cierre de esta nota, el autor Felipe Pineda no se ha referido públicamente a lo ocurrido.