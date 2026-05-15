“Estados Unidos está dispuesto…”: el motivo tras la visita del director de la CIA a Cuba

La embajada norteamericana en La Habana emitió una alerta de seguridad tras la “represión” de las protestas por los continuos apagones en la isla.

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Mientras Estados Unidos emitió una alerta de seguridad debido a la represión de las protestas por los apagones eléctricos en Cuba, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana, John Ratcliffe, mantuvo reuniones con representantes del Ministerio del Interior y la inteligencia de la isla caribeña.

Así lo confirmaron fuentes del Partido Comunista cubano y de la propia CIA, según las cuales las citas se concretaron “en aras de contribuir al diálogo político“.

A través de un comunicado, La Habana indicó que “los elementos aportados por la parte cubana y los intercambios sostenidos con la delegación estadounidense permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo”.

“La isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas; ni existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio, y nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra Estados Unidos, ni permitirá que desde Cuba se actúe contra otra nación”, añadió el texto.

El motivo de la visita del director de la CIA a Cuba

Al abordar la visita de Ratcliffe a Cuba, un funcionario de la CIA explicó que junto a las autoridades cubanas trataron “la cooperación en materia de inteligencia, la estabilidad económica y cuestiones de seguridad, todo ello en un contexto en el que Cuba ya no puede seguir siendo un refugio seguro para los adversarios del hemisferio occidental“.

Detalló a la vez que el motivo más importante fue “transmitir personalmente el mensaje del presidente (Donald) Trump de que Estados Unidos está dispuesto a entablar un diálogo serio sobre cuestiones económicas y de seguridad, pero solo si Cuba lleva a cabo cambios fundamentales“.

Por otra parte, la Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una alerta de seguridad tras la “represión” de las recientes protestas en La Habana ante los continuos apagones en la isla.

“Los informes indican que algunas de estas protestas han resultado en represión policial agresiva contra manifestantes cubanos“, advirtió la legación diplomática.