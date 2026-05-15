Con Shakira de invitada y varios capítulos: Don Francisco reveló detalles de su regreso a la TV en el “minuto 85” de su vida

El animador tendrá un programa de unos ocho a doce capítulos donde entrevistará a grandes estrellas.

Hace unos días, la revista Variety confirmó el regreso de Don Francisco a la televisión de la mano de Univisión, el mismo canal que albergó durante décadas al clásico Sábado Gigante.

En esta pasada, el animador de 85 años realizará un espacio de entrevistas en el que conversará con grandes estrellas con quienes no solo repasará su vida, sino que también revisará imágenes de archivo donde el invitado haya compartido con el comunicador anteriormente.

Mario Kreutzberger, nombre real detrás de la figura televisiva, conversó con el programa Pauta Abierta de Radio Pauta, donde entregó algunos detalles de su nuevo proyecto.

Por ejemplo adelantó que en el espacio buscarán realizar algo similar a lo que ya hizo en Chile bajo el nombre de Qué Dice El Público, “donde el ayer y hoy se unen”.

“En estas entrevistas también queremos hacer el ayer y hoy porque yo tengo prácticamente la historia de la mayoría de las estrellas que quieren entrevistar. Como Shakira, la primera vez que vino a un programa internacional fue a Sábado Gigante”, explicó.

El regreso a la TV de Don Francisco con este programa contará con entre ocho y doce capítulos. Eso sí, aseguró que “si les va muy bien, son 14” y será por TV abierta.

El animador recalcó que “esto se hizo bien rápido, no hemos fijado el día, no hemos fijado la hora. Pero siempre digo que tengo presente, entonces todas las cosas que haga las tengo que hacer rápido porque estoy en una edad avanzada. (…) Estoy en el minuto 85 del partido de la vida“.