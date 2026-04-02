Violencia intrafamiliar y porte de arma: así es cómo el actor Felipe Armas fue detenido y a disposición de la justicia

El actor quedó a disposición de la justicia a raíz de la denuncia que presentó su pareja.

El recordado actor Felipe Armas fue detenido recientemente en la comuna de Ñuñoa, luego de que su pareja lo denunciara por violencia intrafamiliar. Incluso la mujer lo acusó de haberla amenazado de muerte.

A raíz de esto, según informó La Cuarta, personal de Seguridad Pública de Ñuñoa y de Carabineros llegó hasta el departamento de la presunta víctima, el cual está ubicado en Avenida Irarrázaval.

Tras recibir la autorización de la dueña de casa, ingresaron al inmueble y tomaron detenido a Felipe Armas, quien incluso portaba un arma de fuego.

El actor fue trasladado a la 33° Comisaría de Ñuñoa donde lograron verificar que la pistola, la cual tenía en el bolsillo de su pantalón y fue descubierta tras la respectiva revisión, estaba debidamente inscrita.

De igual manera, el denunciado quedó a disposición de la justicia.

La situación que atraviesa Felipe Armas ocurre a dos años de su última aparición pública donde dio cuenta del complejo escenario que atravesaba tras la muerte de su esposa en 2024 producto de un cáncer.

En ese entonces dio cuenta de cómo enfrentaba el duelo de la mujer con la que estuvo casado 25 años. “Se avanza entre las llamas del infierno, todo te duele y todo te quema, pero ella está en otro lugar y yo lo sé“, contó en el programa Todo Va A Estar Bien.