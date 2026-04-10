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VIDEO – Revisa los primeros cinco minutos de la tercera temporada de Euphoria

HBO lanzó la secuencia que da inicio al nuevo ciclo, el cual debutará este domingo en todo el mundo.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

A dos días de su debut en todo el mundo, HBO liberó a través de sus redes sociales los primeros cinco minutos de la tercera temporada de Euphoria.

La serie protagonizada por Zendaya vuelve con una trama que se ubica cinco años después de los eventos ocurridos en el segundo ciclo, el cual salió al aire en 2022.

En esta secuencia que da el puntapié inicial a la tercera temporada de Euphoria, nos reencontramos con Rue (Zendaya) recibiendo la ayuda de un grupo de mexicanos luego de que la camioneta que conducía quedara atrapada.

Una vez que logra zafar, comienza un camino que la lleva hasta el límite de Estados Unidos con el país vecinos. Tras pagarle a un misterioso motociclista, el sujeto instala un mecanismo para que logre pasar por encima de la reja que separa ambos territorios.

Pero como todos conocemos, Rue no la tiene fácil. La camioneta finalmente termina atrapada arriba de la valla, por lo que decide abandonar el vehículo y llevarse el bolso que transportaba con ella, dando inicio a su camino por el desierto.

La serie dirigida por Sam Levinson regresa con la mayor parte de su elenco que incluye nombres como Hunter Schefer, Maude Apatow, Sydney Sweeney, Jacon Elordi, Alexa Demie y Colman Domingo.

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