Quién será el próximo rival de Alejandro Tabilo tras su gran debut en Roland Garros

En la primera ronda del Grand Slam, el chileno se impuso sin problemas al polaco Kamil Majchrzak (78) por 6-1, 6-3 y 6-4.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El tenista chileno Alejandro Tabilo (36) pasó sin problemas a la segunda ronda en el torneo de Roland Garros, en Francia, tras imponerse en sets seguidos al polaco Kamil Majchrzak (78).

La raqueta nacional tardó menos de dos horas para imponer su juego sobre el europeo, gracias a un sólido juego desde el fondo de la cancha y la potencia de sus golpes.

En el segundo Grand Slam del año, el zurdo de 28 años demostró que está pasando por un gran momento, ya que desde el inicio mostró una amplia superioridad.

El proximo rival de Alejandro Tabilo en Roland Garros

En el primer set, Tabilo quebró en tres ocasiones el servicio del polaco para ganar esa manga con un contundente 6-1.

En el segundo set cada uno mantuvo su saque hasta el sexto game, cuando el chileno quebró el servicio de Majchrzak, imponiéndose por 6-3.

El tercer set también fue muy disputado, pero gracias a un break el nacional terminó por ganarlo por 6-4 y se llevó el partido.

En la segunda ronda de Roland Garros, Alejandro Tabilo enfrentará al ganador del partido entre el monegasco Valentin Vacherot (19º) y el francés Thomas Faurel (378º), quien proviene de la qualy.