Elecciones en Colombia: quién es el seguidor de Trump y Bukele que llegaría al balotaje con el candidato de Petro

Los comicios se realizarán este domingo 31 de mayo y, si ninguno de los candidatos obtiene más del 50% de los votos, el balotaje será tres semanas después.

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Más de 40 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo, unos comicios marcados por la polarización de los dos principales candidatos para suceder a Gustavo Petro.

Por una parte está el candidato de la izquierda y el continuismo, Iván Cepeda, y por el otro aparece el abogado y empresario de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, un reconocido seguidor de Donald Trump y quien se presenta como independiente.

La tercera alternativa que aparece con posibilidades de acceder al balotaje es la derechista Paloma Valencia, quien apuesta por conquistar a los votantes del centro que no desean tener un gobierno radicalizado.

Las últimas encuestas dadas a conocer en ese país apuntan todas a un triunfo de Cepeda en las elecciones del domingo, con distintos porcentajes por sobre De la Espriella, pero ninguna da cuenta de un triunfo con más del 50% de los votos, que llevaría a su elección directa.

La mayoría de los mismos sondeos muestran un alza en el respaldo al candidato de extrema derecha, mientras que solo uno ubica a Paloma Valencia como posible rival del candidato oficialista en el balotaje.

Quién es Abelardo de la Espriella en Colombia

Calificado como un candidato fuera del espectro político tradicional de Colombia, Abelardo de la Espriella presentó su candidatura como independiente tras reunir las firmas necesarias.

Se trata de un empresario y abogado de 47 años que se hace llamar El Tigre, quien se moviliza con un chaleco antibalas y se presenta ante sus adherentes tras un cristal blindado.

De manera reiterada se ha manifestado como un seguidor de Donald Trump y su programa de gobierno incluye recortes de impuestos, reducción del tamaño del Estado en un 40% en cuatro años, así como inversiones en minería y energía. A lo anterior suma su promesa de implementar una ofensiva militar contra los grupos armados y el narcotráfico.

Además, de acuerdo con lo que apuntan los medios de ese país, luce a propósito una barba que recuerda claramente la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de quien tomó la idea de ofrecer la construcción de megacárceles privadas en la selva.

Pese a su perfil de un hombre de derecha, a Abelardo de la Espriella se le cuestiona su trabajo como abogado, debido a su vínculo, entre otros, con Alex Saab, un estrecho aliado de Nicolás Maduro y que fue extraditado a Estados Unidos tras ser acusado de lavado de dinero. También se lo ha asociado con ex paramilitares colombianos

En caso de que ninguno de los candidatos gane las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia, sus ciudadanos deberán acudir otra vez a las urnas tres semanas después para elegir entre los candidatos que obtengan las dos primeras mayorías.