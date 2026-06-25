VIDEO – La cuestionada escena de El Clan que llevó a Sernapesca a iniciar una investigación

La autoridad busca determinar si una escena emitida por el espacio televisivo cumplió con la normativa vigente sobre pesca recreativa.

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) inició una revisión técnica y jurídica de un registro difundido por el programa El Clan, de Canal 13, luego de recibir diversas denuncias ciudadanas por una escena en la que se muestra la captura de salmones durante una expedición liderada por Pangal Andrade.

Las imágenes corresponden al episodio emitido el pasado 20 de junio, en el que el deportista extremo y sus primos recorren el valle del Ventisquero, en la Patagonia. En medio de la experiencia de supervivencia, el grupo obtiene un salmón utilizando un método que ahora está siendo evaluado por la autoridad.

A través de un comunicado, Sernapesca informó que “ante las denuncias y consultas recibidas por la difusión de un video publicado en las redes sociales de @13go.cl, en el que se promociona un capítulo del programa El Clan y donde se observa la captura de salmones mediante métodos que podrían contravenir la normativa vigente de pesca recreativa, informamos a la comunidad que Sernapesca se encuentra en conocimiento de los antecedentes y actualmente está realizando un análisis técnico y jurídico de las imágenes difundidas con el objeto de determinar la eventual existencia de infracciones y adoptar las acciones legales y administrativas que correspondan”.

La cuestionada escena de El Clan que llevó a Sernapesca a iniciar una investigación

Desde el organismo también confirmaron que ya sostuvieron un primer contacto con Canal 13, desde donde aseguraron contar con las autorizaciones necesarias para la grabación.

No obstante, Sernapesca adelantó que “de igual manera, sostendremos una reunión para revisar en detalle el acontecimiento y consideraciones a tomar en cuenta en futuras grabaciones que incluyan actividades de pesca”.

La institución aprovechó la situación para recordar que la pesca recreativa debe desarrollarse bajo las normas establecidas por la legislación.

En ese sentido, señalaron que “la pesca recreativa es una actividad que debe desarrollarse respetando la legislación vigente y promoviendo prácticas responsables que contribuyan a la protección de las especies ícticas”.

Asimismo, reiteraron el llamado a respetar las vedas, portar la licencia de pesca cuando corresponda, utilizar únicamente métodos autorizados y evitar la comercialización de las especies capturadas.

La revisión de Sernapesca se suma a otra polémica que enfrentó El Clan durante este año. En esa oportunidad, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) denunció a parte del equipo por un presunto uso de fuego en una zona no habilitada del Parque Nacional Hornopirén.

Frente a esa acusación, desde el programa respondieron que “negamos categóricamente haber realizado lo que se nos imputa. Afirmamos con total claridad que nunca se encendió fuego alguno en el Parque Nacional Hornopirén”.