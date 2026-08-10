Son US$ 2.422 millones: Codelco capitalizará por primera vez en su historia todas sus utilidades

“Lo anunciamos hoy, en el Día del Minero y la Minera, como un reconocimiento a su abnegada y trascendental labor. La Corporación es clave para el desarrollo de los chilenos y para el financiamiento del Estado”, declaró José Antonio Kast.

AGENCIA UNO

Un histórico anuncio realizó Codelco, luego que por decisión de los ministerio de Hacienda y Minería,se decretó capitalizar el 100% de sus utilidades correspondiente al ejercicio 2025.

El mensaje fue realizado por el propio presidente José Antonio Kast: “Estamos con Codelco. Por eso capitalizaremos el 100% de sus utilidades de 2025. Lo anunciamos hoy, en el Día del Minero y la Minera, como un reconocimiento a su abnegada y trascendental labor. La Corporación es clave para el desarrollo de los chilenos y para el financiamiento del Estado”.

Las utilidades correspondientes al ejercicio 2025 que se capitalizarán, ascienden a US$ 2.422 millones, recursos que permanecerán en la empresa. Esta cifra incluye la valorización contable de la participación de la Corporación en NovAndino Litio.

Con esta capitalización, el directorio de Codelco centrará los recursos en “más seguridad de las personas; maximizar los aportes de Codelco al Estado buscando no aumentar el endeudamiento; ordenar la casa con transparencia, y la sostenibilidad integral”.

“Estamos trabajando para fortalecer Codelco y recuperar la confianza de los chilenos. En los próximos meses presentaremos un Plan Estratégico de Recuperación que revisará integralmente nuestras operaciones y todas aquellas decisiones necesarias para construir una empresa más robusta, sostenible y capaz de generar el mayor valor posible para Chile. Nuestro objetivo es que Codelco recupere el liderazgo que merece”, concluyó Bernardo Fontaine.