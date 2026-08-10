Más de 3.000 metros de altura y en condiciones extremas: así continúa la búsqueda de Jonnatan Hio Hio en el cerro Panul

El operativo también enfrenta amenazas como posibles avalanchas y desprendimientos de rocas, por lo que se está convocando a personal con experiencia técnica para ingresar a los sectores más complejos.

Este lunes se cumplió una semana desde la desaparición de Jonnatan Hio Hio, excursionista colombiano de 32 años cuyo paradero continúa siendo desconocido tras ingresar al cerro Panul, en La Florida, durante la madrugada del lunes 3 de agosto.

De acuerdo a los antecedentes, el joven habría sufrido una lesión durante el descenso, lo que le habría impedido regresar por sus propios medios.

Según los antecedentes recopilados, Jonnatan comenzó su recorrido el 3 de agosto cerca de las 03:00 horas con la intención de alcanzar tres cumbres. Tras aproximadamente 12 horas de caminata habría conseguido su objetivo, pero posteriormente presentó dificultades físicas.

Desde el lugar, Jonnatan Hio Hio consiguió enviar audios a sus familiares y cercanos para solicitar ayuda, incluso planteando la posibilidad de recibir asistencia médica. Su último contacto se registró durante la madrugada del 4 de agosto, antes de que su teléfono quedara sin batería.

Así continúa la búsqueda de Jonnatan Hio Hio en el cerro Panul

Desde entonces, distintos equipos han participado en el operativo para intentar localizarlo. Senapred, Carabineros, Socorro Andino, SAR Chile, el Ejército y la Municipalidad de La Florida han desplegado recursos en la zona, realizando labores de rastreo y triangulación para determinar los posibles puntos donde podría encontrarse el excursionista.

Las condiciones del terreno, sin embargo, han obligado a modificar la estrategia. El sector donde se concentra la búsqueda alcanza aproximadamente los 3.300 metros de altitud, con acumulaciones de nieve que podrían llegar a entre 3 y 4 metros, además de temperaturas bajo cero.

La mayor Jennifer Muñoz, de Carabineros, explicó que “estamos hablando de 3.300 metros de altitud, entonces hay una cantidad de nieve que es importante, entre 3, 4 metros, hay muy bajas temperaturas, bajo cero, entonces es un peligro”.

Ante estos riesgos, los equipos especializados resolvieron reforzar el despliegue por aire, utilizando helicópteros, drones y recursos de la Prefectura Aérea de Carabineros, junto con personal del Ejército, GOPE y Socorro Andino. Muñoz señaló que “es sumamente riesgoso para los equipos de rescate llegar vía terrestre, por lo cual se hace esta redistribución de los recursos y vamos a comenzar, conforme la meteorología, a trabajar vía aérea, con dron y con la Prefectura Aérea”.

El operativo también enfrenta amenazas como posibles avalanchas y desprendimientos de rocas, por lo que se está convocando a personal con experiencia técnica para ingresar a los sectores más complejos. “son muy técnicos, porque puede haber cierto riesgo de avalancha, de desprendimiento de roca, entonces es complicado el escenario, por lo cual la gente que se va a convocar es muy específica, técnica y se va a hacer un trabajo vía aérea”.

La familia continúa solicitando apoyo para dar con el paradero del joven. Su hermana, Astrid Hio Hio, recalcó que “ni hermano no estaba buscando accidentarse, subió un día donde había buen clima y él ya tenía programada su agenda”.

Además, hizo un llamado a quienes quieran colaborar: “Necesitamos mucho apoyo gente con experiencia, que se sumen a la labor. Y por favor llamar a la empatía”.

Desde Carabineros, en tanto, pidieron a personas sin preparación que no ingresen por su cuenta al sector. “por favor, no se sigan exponiendo. Ayer ya tuvimos que bajar a dos personas que se habían extraviado. Eso obviamente desvirtuó un poco nuestro foco, que es Jonnatan”.