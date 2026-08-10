Kaiser advierte al Gobierno por agenda de seguridad y vuelve a presionar por indultos

El presidente del PNL aseveró que “no tenemos la obligación de estar de acuerdo con el Gobierno”, lo cual “se notará” en la agenda de seguridad.

Durante esta jornada, el presidente José Antonio Kast firmó la reforma constitucional que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), la cual busca consagrar la seguridad pública como un deber del Estado, crea un nuevo estado de excepción y un registro de organizaciones criminales, entre otros.

La intención del Ejecutivo es que la batería de 30 proyectos se aprueben antes de Navidad, situación por la cual han hecho hincapié en la necesidad de lograr acuerdos con la oposición. Sin embargo, dentro de la derecha, precisamente desde el Partido Nacional Libertario, realizaron una advertencia en el marco de la tramitación de esta iniciativa.

El presidente de la colectividad, el exdiputado Johannes Kaiser, se refirió al plan de seguridad que anunció La Moneda.

Kaiser advierte al Gobierno por agenda de seguridad y presiona por indultos

“Nosotros no tenemos la obligación de estar de acuerdo con el Gobierno y eso se va a notar probablemente en la agenda de seguridad“, comenzó diciendo el excandidato presidencial durante una transmisión en YouTube, quien criticó que no se considerara dentro de las medidas un indulto general a exuniformados condenados por delitos en el marco del estallido social.

Siguiendo en esa línea, enfatizó que “esto no es porque estemos en contra de la seguridad, probablemente nosotros somos los más duros en materia de seguridad, pero es porque entendemos que dentro de la agenda de seguridad está también el respaldo político a carabineros, policías y uniformados“.

A lo que agregó: “Si usted quiere entonces andar reformando cositas en la ley, y quiere sacar a Carabineros a recuperar el control a balazos en las poblaciones, les tienes que dar garantías. ¿Qué garantías le das cuando el tema de los indultos no está resuelto? ¿O cuando el tema de los apremios ilegítimos no está resuelto? ¿O cuando la existencia de fiscales activistas de extrema izquierda no está resuelto?”.

“¿Me van a decir que eso no tiene nada que ver con la agenda de seguridad? Yo les digo que tiene todo que ver con la agenda de seguridad. Les digo que tiene todo que ver“, cuestionó.

Respecto a la propuesta de establecer un nuevo estado de excepción, manifestó que “me hace ruido eso de interceptar todas las comunicaciones“, lo cual es uno de los ejes de la reforma constitucional que se está planteando.

El Gobierno debe lograr mayorías amplias, teniendo en cuenta que la reforma requiere un respaldo de 4/7 en ambas cámaras del Congreso Nacional. Actualmente, el PNL tiene una bancada de ocho diputados, más una senadora.