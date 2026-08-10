“Hay que mantenerse alerta”: Kast llama a extremar precauciones por intensas lluvias

Senapred advirtió por el riesgo de crecidas de ríos, activación de quebradas y remociones en masa debido a las intensas lluvias pronosticadas para el norte del país.

Un intenso sistema frontal mantiene en alerta a toda la zona norte del país, luego que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), alertara sobre las intensas lluvias que se registrarán principalmente en Tarapacá, Antofagasta y Atacama durante este martes y miércoles, con montos que podrían superar ampliamente los registros habituales en ciudades caracterizadas por su extrema aridez.

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, explicó que “ingresará una baja segregada que arrastrará aire cálido cargado de humedad desde la costa peruana, generando precipitaciones intensas“.

A esto se suma una condición de isoterma cero elevada, ubicada por sobre los tres mil metros, escenario que aumenta la posibilidad de aluviones y deslizamientos de tierras en sectores cordilleranos.

Kast advierte por intensas lluvias en el norte mientras Antofagasta suspende las clases

Frente a este escenario, se adoptaron medidas preventivas en la Región de Antofagasta, ya que las clases fueron suspendidas para este martes ante el pronóstico de precipitaciones y los riesgos asociados al fenómeno, como anegamientos, crecidas de cauces y posibles deslizamientos.

De esta forma, la decisión busca reducir la exposición de las comunidades educativas durante las horas de mayor inestabilidad.

El episodio también motivó un llamado desde el Gobierno. El presidente José Antonio Kast pidió a la población mantenerse atenta a la evolución del sistema y adoptar las medidas preventivas correspondientes, en un contexto en que el norte ya ha enfrentado episodios complejos producto de precipitaciones intensas.

Como Gobierno nos preparamos y anticipamos al pronóstico metereológico para las Regiones de Arica y Parinacota hasta Coquimbo. Es importante mantenerse alertas, seguir las instrucciones de la autoridad y prepararse para las potenciales lluvias y viento en la zona norte. https://t.co/JK4pN2Mgae — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) August 10, 2026

El mandatario ha encabezado durante las últimas semanas coordinaciones y medidas de emergencia asociadas a eventos meteorológicos en la zona norte.