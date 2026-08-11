Hasta $94 mil por afectado: esta es la compensación que entregará Punto Ticket por fallido Festival Frontera 2016

La Corte Suprema estableció el rol de intermediario de Punto Ticket “por vender las entradas de un evento que finalmente no se realizó, obligándola a compensar a los consumidores afectados”.

AGENCIA UNO

La Corte Suprema condenó a Punto Ticket a pagar una serie de compensaciones a las personas que se vieron afectadas por la fallida realización del Festival Frontera 2016.

El máximo tribunal acogió el recurso judicial del Sernac que apuntó al rol de la ticketera como intermediaria del evento que se iba a realizar el 3 de diciembre de 2016 en el Club Hípico de Santiago.

Sin embargo, la actividad fue suspendida por la Intendencia Metropolitana un día antes de su realización por no cumplir con los requisitos exigidos para eventos masivos, cuando habían alrededor de 25 mil entradas vendidas, cuyos valores fluctuaban entre los $24 mil y 28 mil.

Ante la cancelación del Festival Frontera, Sernac ofició a la productora a cargo, Transistor, detectando varios incumplimientos a la Ley del Consumidor, por lo que se presentó una demanda colectiva.

En vista de esto, la Corte Suprema estableció el rol de intermediario de Punto Ticket “por vender las entradas de un evento que finalmente no se realizó, obligándola a compensar a los consumidores afectados”.

La directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, destacó que “esta sentencia de la Corte Suprema es muy relevante porque establece un nuevo estándar de protección para los consumidores que día a día asisten a conciertos y a otros eventos masivos y que muchas veces ven que sus derechos no son respetados”.

En esta línea, valoró el establecimiento de compensaciones por la suspensión de este concierto, agregando que “si bien pasó harto tiempo, lo relevante es que los consumidores finalmente serán compensados, con los respectivos reajustes e intereses”.

Compensaciones para los consumidores de Festival Frontera

A través de esta sentencia, la justicia condenó a Punto Ticket al pago de compensaciones por los daños patrimoniales sufridos por las personas, entre ellos, costos de transporte, de acuerdo a la siguiente clasificación: