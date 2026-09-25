Las “dos almas” del oficialismo frente a frente tras nuevo conflicto entre Republicanos y RN

Las declaraciones de la presidenta del Senado llamando a “una cirugía mayor” en el Gabinete avivaron la tensión al interior de los partidos oficialistas.

AGENCIA UNO

Las declaraciones de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), abrieron un nuevo flanco en la relación entre “las dos almas” del oficialismo, representadas por Republicanos y las tiendas que integran Chile Vamos.

El origen del conflicto está en la enésima descoordinación legislativa vista en el Congreso Nacional, donde se rechazó la reforma para ampliar el plazo de detención de inmigrantes irregulares, donde se apuntó a la responsabilidad del ministro de la Segpres, José García Ruminot, el único militante de RN en el Gabinete.

Es en este ambiente que la senadora Núñez se sumó al blindaje a García Ruminot y volvió a centrar sus dardos en el diseño comunicacional del Ejecutivo y llamó a “una cirugía mayor” en el equipo de ministros.

“Yo creo que acá hay una cuestión que debería venir desde más arriba. Yo creo que si nosotros tenemos todos los días distintas señales que no se traducen en ánimo de ir a dialogar, de recoger propuestas, de modificar un poco, de tomarnos un poco de tiempo si es necesario y en definitiva de construir un mayor consenso, poco y nada puede hacer la Segpres. O sea, creo que al final acá se requiere de una cirugía mayor”, sostuvo la presidenta del Senado a T13.

Derecha cobarde vs derecha obstruccionista

Esta postura generó la respuesta de Republicanos, en voz del diputado Stephan Schubert, quien instó a Núñez a expresar su molestia de manera interna. “Creo que no es apropiado, más aún cuando ella, siendo oficialista, tiene acceso para hablar con las autoridades de gobierno que estime pertinente”, agregó.

Pero el conflicto, lejos de desactivarse, continuó con la senadora María José Gatica, quien salió en defensa de su compañera de partido y de paso mandó un mensaje a Republicanos.

“El Gobierno debe entender que somos los parlamentarios quienes estamos en la calle, los que damos la cara por el Gobierno, entonces, lo mínimo que se pide a los amigos republicanos es que tengan un poquito de pudor. La derecha valiente está en Valparaíso votando y salvando la agenda legislativa; la cobarde, de viaje en Nueva York”, puntualizó Gatica.

Ante esto, el secretario general de Republicanos, Vicente Bruna, dejó ver en T13 cómo la disputa de las “dos almas del oficialismo” salía nuevamente al tapete.

“Yo no tengo una molestia con RN como partido, lo que tengo es una molestia con algunas personas de RN que han desviado el foco de la conversación a una discusión política, una especie de politiquería, que se aleja mucho de lo que están esperando los chilenos”, puntualizó el dirigente.

En esta línea, Vicente Bruna apuntó a una dicotomía en las filas del oficialismo: “Yo diría que lo que veo que hay ahora es que hay dos derechas: una derecha obstruccionista, que está conformada por unas pequeñas personas, grupitos pequeños, y una derecha que busca construir. Y en esa derecha está Evópoli, está Renovación Nacional, está la UDI, está Republicanos, y es una derecha que entiende que hay que ponernos detrás del presidente Kast para entregarle soluciones a la ciudadanía”.