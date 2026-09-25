Ministra de Educación: “No sirve prohibir los teléfonos en salas si en la casa no se ponen las pilas”

María Paz Arzola hizo hincapié en limitar la exposición a las pantallas en los menores, en especial en sus primeros años, cuando el desarrollo cerebral es relevante.

AGENCIA UNO

María Paz Arzola, ministra de Educación, dio cuenta de los principales desafíos que enfrenta en la materia, tras los resultados de la prueba PISA, como el avance de la inteligencia artificial (IA) y el uso de los teléfonos celulares en las salas.

La secretaria de Estado expresó a radio Biobío que lo visto en la prueba PISA, donde Chile mostró una caída en Matemáticas y Lectura, dan cuenta de un estancamiento, ya que “en la última década el país no ha tenido una mejora en materia educacional”.

Para María Paz Arzola, en esto también influye la aparición de las nuevas tecnologías como la IA, las que deben estar centradas en ser una herramienta para el aprendizaje y no ser vistas como un sustituto de los procesos educacionales como la resolución de problemas y el análisis.

“La inteligencia artificial no tenemos que venir a preguntarnos si los estudiantes y los profesores la van a usar, sino que la pregunta es cómo la van a usar para que esté al servicio de los aprendizajes”, apuntó la titular del Mineduc.

Es por esto que recalcó que “la inteligencia artificial no tenemos que venir a preguntarnos si los estudiantes y los profesores la van a usar, sino que la pregunta es cómo la van a usar para que esté al servicio de los aprendizajes. No sirve prohibir los teléfonos en las salas si en la casa no se ponen las pilas“.

En esta línea, la ministra de Educación, María Paz Arzola, hizo hincapié en limitar la exposición a las pantallas en los menores, en especial en sus primeros años, cuando el desarrollo cerebral es relevante.