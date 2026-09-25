Camioneros llaman al Gobierno a “transparentar medidas” para enfrentar nuevas alzas de diésel

El gremio instó a La Moneda a reaccionar ante la eventual suspensión de venta de diésel por parte de EE.UU.

AGENCIA UNO

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) pidió al Gobierno de José Antonio Kast “transparentar medidas” para enfrentar la eventual suspensión de la venta de diésel por parte de Estados Unidos y las próximas alzas en el precio de los combustibles.

En una declaración pública, el gremio puntualizó que “el sector transportista y logístico ya vivió en marzo un bencinazo de alzas cuyos efectos siguen golpeando al aparato productivo, con especial dureza a un rubro que moviliza el 96 % por ciento de las mercaderías”.

En esta línea, los camioneros aseveraron que “la autoridad económica debe considerar que ya no es posible soportar nuevas alzas sin graves efectos económicos y, particularmente, en el sector transportador, al traducirse en mayor inflación para los 20 millones de chilenos”.

“Por lo tanto, el gremio hace un responsable llamado al Gobierno a informar y transparentar con urgencia cuáles son las medidas de mitigación que piensa aplicar para contener nuevas alzas del diésel. Y que tales medidas sean eficaces y con foco en el sector productivo, al que pertenece el transporte terrestre”, cerraron.

Esta declaración surge luego que el presidente José Antonio Kast precisara que desde el Ejecutivo están analizando “medidas paliativas”, en caso que Estados Unidos concrete una suspensión de venta de diésel refinado.

“Tendríamos que ver de qué manera, al igual que cuando se produjo el inicio de la guerra y aumentaron los precios de los combustibles, tuvimos que ir a focalizar la colaboración para las personas más vulnerables”, sostuvo el gobernante.