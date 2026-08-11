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Un clásico del 18 que ya no va: Los Tres anuncian suspensión de la edición 2026 de La Yein Fonda

“Esperamos poder reencontrarnos y celebrar juntos nuevamente en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su comprensión”, indicaron los organizadores.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

Uno de los clásicos de las Fiestas Patrias era la tradicional La Yein Fonda organizada por Los Tres. Sin embargo, este 2026 no podrá ver la luz.

A través de una

target="_blank" rel="noreferrer noopener">declaración pública, la organización de la actividad precisó que “lamentablemente, este año no podremos realizar nuestra querida Yein Fonda debido a motivos de fuerza mayor que nos impiden llevarla a cabo”.

“Agradecemos sinceramente a todas las personas que esperaban con entusiasmo esta celebración y, especialmente, a quienes nos han acompañado y apoyado en años anteriores”, precisaron los organizadores.

Sin embargo, en su declaración dejaron abierta la chance para que la Yein Fonda vuelva el 2027: “Esperamos poder reencontrarnos y celebrar juntos nuevamente en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su comprensión”.

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