VIDEO – Con el récord que logró Owen Cooper incluido: todos los ganadores de los Premios Emmy 2025

La noche del domingo 14 de septiembre conocimos el listado de ganadores de los Premios Emmy 2025, que dejó varios hitos como el que se adjudicó Owen Cooper, con solo 15 años.
El protagonista de Adolescencia se convirtió en el actor más joven en recibir este galardón, venciendo figuras de renombre como Javier Bardem, Bill Camp, Peter Sarsgaard y Rob Delaney.
“Esto es muy surreal, empecé clases de actuación hace un par de años, pero no esperé estar aquí y esta noche prueba que si escuchas y sales fuera de tu zona de confort puedes lograr todo y yo no era nadie hace tres años”, fue parte del discurso que dio, aún sorprendido tras ser el ganador de la categoría Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada.
Con esto, superó a Scott Jacoby, quien ostentaba este récord por su triunfo en 1973 por su trabajo en The Certain Summer.
Por otro lado, The Studio, la serie de comedia de Apple TV fue la más premiada de la noche con 13 estatuillas, seguida de The Penguin de HBO Max que se quedó con nueve.
Conoce el listado completo de ganadores de los Premios Emmy 2025:
Mejor Serie de Comedia
The Studio.
Mejor Serie de Drama
The Pitt.
Mejor Serie Limitada
Adolescence.
Mejor Actor en una Serie de Comedia
Seth Rogen por The Studio.
Mejor Actriz en una Serie de Comedia
Jean Smart por Hacks.
Mejor Actor en una Serie de Drama
Noah Wyle por The Pitt.
Mejor Actriz en una Serie de Drama
Britt Lower por Severance.
Mejor Actor en una Serie Limitada
Stephen Graham por Adolescence.
Mejor Actriz en una Serie Limitada
Cristin Milioti por The Penguin.
Mejor Actriz Secundaria en una Serie de Comedia
Hannah Einbinder por Hacks.
Mejor Actor Secundario en una Serie de Comedia
Jeff Hiller por Somebody Somewhere.
Mejor Actriz Secundaria en una Serie de Drama
Katherine LaNasa por The Pitt.
Mejor Actor Secundario en una Serie de Drama
Tramell Tillman por Severance.
Mejor Actor Secundario en una Serie Limitada
Owen Cooper por Adolescence.
Mejor Actriz Secundaria en una Serie Limitada
Erin Doherty por Adolescence.