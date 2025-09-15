VIDEO – Con el récord que logró Owen Cooper incluido: todos los ganadores de los Premios Emmy 2025

El protagonista de Adolescencia fue uno de los múltiples triunfadores que dejó la noche más importante de la televisión.

La noche del domingo 14 de septiembre conocimos el listado de ganadores de los Premios Emmy 2025, que dejó varios hitos como el que se adjudicó Owen Cooper, con solo 15 años.

El protagonista de Adolescencia se convirtió en el actor más joven en recibir este galardón, venciendo figuras de renombre como Javier Bardem, Bill Camp, Peter Sarsgaard y Rob Delaney.

“Esto es muy surreal, empecé clases de actuación hace un par de años, pero no esperé estar aquí y esta noche prueba que si escuchas y sales fuera de tu zona de confort puedes lograr todo y yo no era nadie hace tres años”, fue parte del discurso que dio, aún sorprendido tras ser el ganador de la categoría Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada.

Con esto, superó a Scott Jacoby, quien ostentaba este récord por su triunfo en 1973 por su trabajo en The Certain Summer.

Por otro lado, The Studio, la serie de comedia de Apple TV fue la más premiada de la noche con 13 estatuillas, seguida de The Penguin de HBO Max que se quedó con nueve.

Conoce el listado completo de ganadores de los Premios Emmy 2025:

Mejor Serie de Comedia

The Studio.

Mejor Serie de Drama

The Pitt.

Mejor Serie Limitada

Adolescence.

Mejor Actor en una Serie de Comedia

Seth Rogen por The Studio.

Mejor Actriz en una Serie de Comedia

Jean Smart por Hacks.

Mejor Actor en una Serie de Drama

Noah Wyle por The Pitt.

Mejor Actriz en una Serie de Drama

Britt Lower por Severance.

Mejor Actor en una Serie Limitada

Stephen Graham por Adolescence.

Mejor Actriz en una Serie Limitada

Cristin Milioti por The Penguin.

Mejor Actriz Secundaria en una Serie de Comedia

Hannah Einbinder por Hacks.

Mejor Actor Secundario en una Serie de Comedia

Jeff Hiller por Somebody Somewhere.

Mejor Actriz Secundaria en una Serie de Drama

Katherine LaNasa por The Pitt.

Mejor Actor Secundario en una Serie de Drama

Tramell Tillman por Severance.

Mejor Actor Secundario en una Serie Limitada

Owen Cooper por Adolescence.

Mejor Actriz Secundaria en una Serie Limitada

Erin Doherty por Adolescence.