VIDEO – Pedro Pascal se quedó sin el Emmy: quién se llevó el premio a Mejor Actor en Serie de Drama

El chileno fue nominado por segunda a este galardón por su rol de Joel en The Last of Us.

La noche de este domingo 14 de septiembre se llevó a cabo una nueva entrega de los Premios Emmy, donde Pedro Pascal buscaba quedarse con el galardón en la categoría Mejor Actor en Serie de Drama, por su roel de Joel en The Last of Us.

Con esto se esperaba que el actor pudiera revertir lo ocurrido en 2023 cuando, en esa oportunidad, perdió contra Kieran Culkin, quien se quedó con dicho reconocimiento por el trabajo que realizó en Succession.

En esta oportunidad el chileno tampoco la tenía fácil, puesto que sus rivales eran nombres como Gary Oldman, Adam Scott y Sterling K. Brown.

Pero quien finalmente se quedó con el Emmy y dejó a Pedro Pascal, nuevamente, con las manos vacías fue el actor Noah Wyle, por su papel protagónico en la serie The Pitt, drama médico cuya primera temporada nos relata lo que ocurre durante 24 horas en una sala de urgencias.

El intérprete da vida a Michael Robby Robinavitch, un médico que aún no se ha recuperado de la traumática experiencia que fue trabajar durante la pandemia del COVID-19.

El actor Noah Wyle, además, es recordado por haber interpretado a otro médico durante su carrera. Se trata de John Carter en la inolvidable ER. Por este rol también había sido nominado a un Emmy en varias ocasiones, sin embargo fue en esta ocasión cuando registró su primer triunfo.