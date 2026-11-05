Juez ratificó que recibirá pena de cárcel: los delitos por los que fue condenado el actor Russell Brand

El comediante británico afirmó que “mi vida entera ha estado consumida por estos hechos, estas alegaciones, estas acusaciones”.

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Para el próximo lunes 9 de noviembre se fijó la lectura de la condena que se le impondrá al actor y comediante británico Russell Brand, al que un jurado declaró culpable de los cargos que involucran a cuatro víctimas.

El juez Joel Bennathan señaló que el imputado enfrenta una pena de prisión “significativa”, por lo que rechazó la solicitud de libertad bajo fianza y ordenó ponerlo bajo custodia, debido al riesgo de que huya.

El magistrado se refirió también a los hijos del comediante y lamentó “las dificultades causadas a los niños”, pero recalcó que estas se deben a los “graves delitos penales cometidos por su padre”.

Antes de entregar su veredicto, el jurado, compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres, deliberó más de ocho horas a lo largo de dos días en el tribunal de la Corona de Southwark.

Los delitos por los que se condenó al actor Russell Brand

De acuerdo con los antecedentes proporcionados durante el juicio, Russell Brand cometió los delitos de violación y agresión sexual contra cuatro mujeres, en casos que se remontan a hace más de dos décadas.

Mientras la fiscalía calificó al actor como un “depredador sexual” despiadado, calculador y manipulador, el comediante británico negó los cargos y admitió que, de joven, estaba obsesionado con el sexo y fue promiscuo, pero aseguró que jamás obligó a alguien a hacer algo contra su voluntad, según reportaron los medios que cubrieron el caso.

En definitiva, al imputado, de 51 años, se lo declaró culpable de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual entre 2004 y 2009, pero se lo absolvió de dos cargos de violación y otro de intento de agresión indecente.

Durante su testimonio, Brand afirmó que “mi vida entera ha estado consumida por estos hechos, estas alegaciones, estas acusaciones“.