El Oscuro Secreto de Hollywood: las acusaciones contra Jared Leto incluidas en documental de la BBC

El actor y cantante emitió una escueta declaración pública donde negó todas las acusaciones en su contra.

Jared Leto: El Oscuro Secreto de Hollywood es el nombre del documental que estrenó recientemente la BBC el cual incluye el testimonio de cuatro mujeres que denuncian al actor y cantante de diversos delitos sexuales.

En la pieza audioviosual realizada por un equipo que encabezó la periodista Jessica Sartenaer, las entrevistadas aseguraron que eran menores de edad cuando fueron atacadas por el protagonista de películas como Suicide Squad y Dallas Buyers Club.

Dentro de los delitos que le imputan al artista están agresión sexual, amenazas de agresión sexual, acoso sexual y violación de menores.

Una de las mujeres, que se identificó como Isabel, aseguró haber tenido 17 años cuando conoció a Leto en Las Vegas. Ambos se reunieron en un motel, donde le pidió que lo esperara mientras se duchaba.

“Creo que no intercambiamos muchas palabras, abrió la cortina de la ducha y empezó a besarme. Y luego me agarró la mano… Ni siquiera sé cómo decirlo, pero me agarró la mano y empezó a tocarse con ella, como si la usara para, supongo, masturbarse“, relató.

Otra de las denunciantes contó en el documental que tenía 16 años cuando recibió llamadas de Jared Leto con contenido sexualmente explícito. En tanto, una mujer reveló que cuando era menor, la invitaron a un concierto de 30 Seconds To Mars -banda que lidera el actor- en Londres.

Las denuncias contra el intérprete fueron avaladas por excompañeros de trabajo de las víctimas quienes decidieron mantener su identidad bajo reserva. Allí confirmaron las versiones y aseguraron haber presenciado la red que Leto creó para llevar menores a sus shows.

La respuesta de Jared Leto al documental de la BBC

Durante esta jornada, y tras el estreno del documental de la BBC, Jared Leto emitió una escueta declaración pública, negando las acusaciones en su contra.

“Jamás he agredido sexualmente a nadie en mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas“, señaló.