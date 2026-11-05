El nuevo e importante premio internacional por el que compite Vozinha

Vozinha sigue representando a Colo Colo en el plano internacional. Revisa quiénes son sus competidores

Vozinha sigue sumando reconocimientos fuera de Chile. El arquero de Colo Colo recibió una nueva nominación internacional tras una temporada 2026 en la que consiguió destacar, especialmente por su rendimiento en el pasado Mundial.

Esta vez, el portero de Cabo Verde aparece entre los 10 candidatos al premio al mejor arquero de África.

Entre sus competidores destacan Édouard Mendy (Senegal), Yassine Bounou (Marruecos), Oussama Benbot (Argelia), Yahia Fofana (Costa de Marfil), Lionel Mpasi (República Democrática del Congo), El Mahdy Soliman y Mostafa Shobeir (Egipto), Ahmed Reda Tagnaouti (Marruecos) y Ronwen Williams (Sudáfrica).

La Confederación Africana de Fútbol anunciará al ganador el próximo 7 de diciembre, en una ceremonia que se realizará en el Centro Wole Soyinka para la Cultura y las Artes Creativas, en Nigeria.

El reconocimiento llega pocos días después de otro importante hito para el guardameta, luego de que terminara sexto en la votación para elegir al mejor arquero del año en el Balón de Oro.

Vozinha también se juega su futuro en Colo Colo

Mientras disfruta de este reconocimiento internacional, el arquero también enfrenta un desafío importante en Macul. Actualmente, busca la renovación automática de su contrato.

Para lograrlo, debe disputar al menos el 50% de los minutos de Colo Colo desde su llegada. Por lo mismo, las decisiones de Fernando Ortiz durante el tramo final de la temporada pueden resultar determinantes.

El entrenador ya le entregó la titularidad en el último compromiso, cuando el Cacique goleó a Universidad de Concepción. Ahora, la incógnita está en saber si mantendrá a Vozinha bajo los tres palos o apostará por una rotación para el encuentro ante Ñublense.

El partido tendrá un ingrediente especial: Colo Colo puede asegurar el título de la Liga de Primera. Así, el cierre de la temporada podría ser decisivo tanto para las aspiraciones colectivas del equipo como para el futuro del arquero caboverdiano.