Codelco confirmó que el incremento artificial de la producción de cobre superó las 42 mil toneladas entre 2024 y 2025

El caso, que se indaga como fraude y defraudación de recursos públicos, apunta a que un mismo material habría sido registrado como producción por más de una división, lo que llevó al despido de los funcionarios involucrados.

POLÍTICA MINERA

El incremento artificial de la producción de cobre en Codelco entre los años 2024 y 2025 superó las 42.000 toneladas, según confirmó este jueves la compañía estatal en el marco de una junta de accionistas.

A la actividad, que encabezó el presidente de directorio de la empresa, Bernardo Fontaine, asistieron el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

Según indicó Fontaine, entre 2022 y 2025 los aportes de Codelco al Estado ascendieron a 7.039 millones de dólares, lo que representó una disminución del 43% respecto del período anterior, en tanto que su deuda alcanzó los 8.734 millones de la moneda estadounidense, equivalente a un aumento del 50%.

Reportó también que entre 2018 y 2025 la estatal invirtió US$ 32 mil millones en proyectos estructurales, los que no han rendido los frutos esperados, por lo que se implementó un plan de recuperación.

Además, el presidente del directorio de la compañía precisó que en el mismo plazo, la producción de cobre disminuyó desde 1,6 a 1,2 millones de toneladas.

La producción artificial de cobre en Codelco

Al profundizar en la producción artificial de Codelco, Fontaine enfatizó que “estamos frente a hechos graves”, y recordó que la sobreproducción de cobre durante 2025 correspondió a poco más de 18.000 toneladas, mientras que el año previo alcanzó las 24.000 toneladas, por lo que enconjunto superan las 42.000 toneladas del metal rojo.

En esa línea, admitió que “los episodios recientes relacionados con cifras de producción han afectado la confianza en Codelco y su reputación. No tiene sentido negarlo”.

A continuación, recalcó la necesidad de que la empresa recupere la credibilidad tanto en los mercados como ante la opinión pública.

“Nuestro principal deber como directorio es proteger y fortalecer Codelco, recuperando confianzas“, enfatizó.

Tras el informe de Fontaine, la junta de accionistas de Codelco apoyó las medidas implementadas por el directorio, entre las que se cuentan la salida de los funcionarios involucrados, el reforzamiento integral de los sistemas de control interno y la contratación de auditorías externas.

El caso lo está investigando la justicia civil y penal, ya que se sospecha la existencia de fraude, defraudación de recursos públicos y obtención indebida de bonos corporativos.