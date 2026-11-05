“Sistemáticos delitos” sexuales contra menores de edad: revelan nuevos detalles de las acusaciones contra Francisco Huaiquipán

Hasta la Región Metropolitana fue trasladado en las últimas horas el exfutbolista Francisco Huaiquipán luego de que fuera detenido en Los Vilos, Región de Coquimbo, en el marco de una investigación por delitos sexuales.

Si bien en un principio se habló de una víctima, la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) aseguró que serían tres los menores de edad afectados. Una de las denuncias en su contra data de 2009.

La fiscal jefe de la Unidad de Género, Yazmin Salech, señaló a la prensa que “hoy va a ser formalizado por tres víctimas cuyo testimonio tenemos hoy, sin perjuicio de que puede haber más. Va a ser formalizado por violación reiterada, abuso sexual reiterado contra persona menor de edad, delito que se repite contra las tres víctimas”.

“Él estaba con orden de detención pendiente hace tres semanas. La orden de detención se solicitó por la gravedad de los hechos que se le imputaban y la naturaleza de los delitos, y para evitar el peligro de fuga”, agregó.

Uno de los detalles que más llamó la atención respecto a la investigación contra Francisco Huaiquipán es que las denuncias presentadas en su contra provienen desde el mismo núcleo familiar. “Se recibieron denuncias de víctimas que forman parte del entorno familiar que dan cuenta de sistemáticos delitos de abuso sexual y violación reiterados en contra de dichas personas cuando eran menores de 18 años de edad”, indicó la fiscal.