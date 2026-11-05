El curioso caso del chef que fue despedido de un restaurant por negarse a preparar una pizza con piña

David Tamburella es un chef italiano que se desempeñaba en el restaurante La Costa en Brisbane, Australia, hasta que fue despedido por negarse a preparar una pizza con piña por considerarlo una ofensa a su cultura.
Según dio a conocer BBC, el cocinero no quiso realizar la preparación para un evento debido a que, según sostuvo, las ordenes de sus jefes “no tienen por qué seguirse cuando resultan ofensivas para su cultura“.
Los detalles del caso se dieron a conocer luego de que el propio Tamburella acudiera a la Comisión de Trabajo Justo por considerar que su despido fue injustificado.
Tras conocer la situación, la instancia confirmó que era tercera vez en cuatro años que se negaba a seguir dicha orden porque “él considera, como italiano, que añadir piña a una pizza es un insulto a su cultura“. Incluso le había pedido a su jefe que “comprobara lo importante que es para los italianos no poner piña en una pizza”.
Pese a estas consideraciones, el chef perdió su demanda por despido injustificado por presentarlo fuera de plazo. En tanto, el gerente del restaurante, Elliot Ingram, declaró al Daily Mail que “hay algo más en esta historia que un simple ingrediente de pizza”.
No solo la piña en la pizza: las otras acusaciones contra el chef
Al exponerse el despido de David Tumburella por negarse a preparar una pizza con piña, también se revelaron otras acusaciones en su contra.
Por ejemplo, fue acusado de usar un lenguaje soez lo que generaba una “creciente frustración en el entorno laboral“. También se dio cuenta de una situación en la que el chef sufrió fracturas en la mano derecha tras golpear una barandilla metálica.
En mayo, de hecho, previo a su despido, ya se le había notificado que existían diversas quejas en su contra por el comportamiento que tenía a la hora de trabajar.