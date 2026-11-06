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Cultura

Golpe al cine chileno: confirman la muerte del director Sebastián Lelio

Según reportaron varios medios, el director de cine fue encontrado sin vida en su casa en Las Condes.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

Una inesperada noticia golpeó a la industria del cine chileno durante este viernes luego de que se confirmaba la sorpresiva muerte del director Sebastián Lelio, a los 52 años.

Según dio a conocer CNN Chile, el hombre detrás de la premiada película Una Mujer Fantástica fue encontrado sin vida en su casa en la comuna de Las Condes. Hasta el lugar llegó personal del Labocar de Carabineros para realizar las pericias correspondientes.

Lelio es reconocido por haber dirigido la película que protagonizó Daniela Vega en 2017 con la cual obtuvo el Premio Oscar en la categoría Mejor Película Extranjera. Dentro de su carrera se destacan cintas como Gloria, protagonizada por Paulina García.

Su último trabajo estrenado fue La Ola, la cual se sumó al catálogo de Netflix en 2025 y que, en formato musical, abordaba las tomas feministas que se registraron en nuestro país en 2018.

En el extranjero trabajó con varias estrellas. Por ejemplo, en Disobedience (2017) con Rachel Weisz y Rachel McAdams; Gloria Bell (2018), protagonizada por Julianne Moore; y El Prodigio (2022) con Florence Pugh.

Actualmente, Sebastián Lelio se encontraba trabajando en la película Poeta Chileno, basada en la obra del mismo nombre del escritor Alejandro Zambra.

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