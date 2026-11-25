El músico británico fue parte de la formación clásica de la banda durante su etapa de mayor éxito en los años 80.

Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran y una de las figuras que marcó el sonido de la agrupación británica en los años 80, falleció a los 65 años tras una larga lucha contra el cáncer de próstata.

Su muerte, ocurrida el lunes 23 de noviembre, fue confirmada este miércoles por su familia y sus compañeros de banda a través de un comunicado.

Duran Duran despide a Andy Taylor: el guitarrista falleció tras luchar contra un cáncer

El músico había recibido en 2018 el diagnóstico de cáncer de próstata metastásico en etapa 4, enfermedad que hizo pública cuatro años después, cuando no pudo asistir a la ceremonia de ingreso de Duran Duran al Salón de la Fama del Rock and Roll. En esa oportunidad, sus compañeros destacaron la forma en que enfrentó el proceso: “Andy afrontó su enfermedad con una valentía, honestidad y entereza extraordinarias”.

Taylor se incorporó a Duran Duran en 1980 y fue parte de la formación clásica junto a Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor. Durante esa etapa participó en la creación de algunos de los mayores éxitos del grupo, entre ellos “Rio”, “Hungry Like the Wolf”, “The Reflex” y “The Wild Boys“, canciones que llevaron a la banda a alcanzar reconocimiento internacional.

En 1986 dejó la agrupación para desarrollar otros proyectos musicales y también integró The Power Station, supergrupo que formó junto a Robert Palmer, John Taylor y Tony Thompson.

Asimismo, a comienzos de los años 2000 regresó a Duran Duran, aunque se desvinculó nuevamente en 2006. En 2023 volvió a colaborar con sus antiguos compañeros como músico invitado en el álbum Danse Macabre.

Tras conocerse su fallecimiento, su esposa, Tracey Taylor, lo recordó destacando su faceta familiar: “Para el mundo, Andy era un guitarrista brillante, pero para nosotros era el esposo más maravilloso, un padre amoroso y el abuelo más orgulloso. Era el pilar de nuestra familia”.