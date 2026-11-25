El exministro de Educación criticó la falta de un programa que articule la gestión de La Moneda y advirtió sobre los costos políticos de las controversias que afectan al gabinete.

El exministro de Educación y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Harald Beyer, cuestionó la conducción política del gobierno del Presidente José Antonio Kast y apuntó a la falta de un programa que permita ordenar las prioridades y el trabajo de las distintas carteras.

En entrevista con La Segunda, el economista sostuvo que el énfasis de La Moneda en las emergencias no ha sido suficiente para darle coherencia a la gestión del Ejecutivo. “El ‘gobierno de emergencia’ fue un gran error porque los gobiernos necesitan un programa para englobar toda la gestión”, afirmó.

Harald Beyer apunta a Kast y califica de “gran error” el gobierno de emergencia

A juicio de Beyer, las prioridades en seguridad, reactivación económica y empleo requieren una orientación política más amplia que permita proyectar los objetivos de la administración hacia 2030.

Asimismo, advirtió sobre los problemas de coordinación al interior del oficialismo y la falta de una coalición de derecha consolidada en torno a un proyecto común.

En ese sentido y aunque anteriormente evaluó al Ejecutivo con nota cuatro, consideró que todavía existe margen para revertir su desempeño, pese a las dificultades que representan la baja aprobación ciudadana y la fragmentación del Congreso.

Por otra parte, el académico se refirió a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Si bien cuestionó los fundamentos jurídicos del libelo, sostuvo que la permanencia del secretario de Estado en el gabinete ha representado un costo político evitable para el Mandatario. “Fue un error quedarse”, señaló, al considerar que Rabat debió recibir oportunamente la recomendación de renunciar para impedir que la controversia terminara afectando directamente al Gobierno.

Además, puso en duda que el ministro pueda recuperar el impulso de la agenda legislativa de su cartera, incluso si la acusación no prospera.