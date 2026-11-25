La propuesta busca endurecer las penas por difusión de contenido íntimo sin consentimiento e incorporar los delitos asociados a la inteligencia artificial.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la ministra de la Mujer, Judith Marín, anunció el ingreso de un proyecto de ley para reforzar la protección de la intimidad sexual y enfrentar la violencia digital que afecta especialmente a mujeres, niñas y adolescentes.

La propuesta contempla endurecer las sanciones por exhibir o difundir contenido íntimo sin autorización, además de incorporar nuevas agravantes y ampliar las conductas que serán consideradas delitos.

Proyecto contra la violencia sexual digital incluirá amenazas y contenido manipulado con IA

Entre las principales medidas, la iniciativa busca tipificar la producción y divulgación de material sexual no consentido, incluyendo aquel generado o manipulado mediante inteligencia artificial (IA).

Asimismo, plantea extender el delito de extorsión a las amenazas de publicar este tipo de contenidos e incorporar material creado con estas herramientas tecnológicas en los delitos vinculados a la comercialización, difusión y almacenamiento de pornografía o explotación sexual de menores de 18 años.

Por otra parte, la cartera presentó la campaña “Las redes de apoyo también salvan vidas”, cuyo propósito es visibilizar las distintas formas de violencia contra las mujeres y promover la participación de la ciudadanía en la detección y prevención de estas situaciones.

La iniciativa se enmarca en la Ley Integral N° 21.675 y propone cuatro acciones fundamentales para acompañar a quienes enfrentan violencia: escuchar, creer, acompañar y orientar.

En ese contexto, el llamado apunta a que familiares, amistades y personas cercanas puedan convertirse en redes de apoyo, sin presionar a las víctimas ni tomar decisiones por ellas, sino respetando sus tiempos y facilitando el acceso a ayuda especializada.

Al respecto, la ministra Judith Marín sostuvo que “cada persona puede marcar una diferencia escuchando sin juzgar, creyendo, acompañando y orientando. No se trata de decidir por ellas ni de imponerles qué hacer, sino de respetar sus tiempos y estar presentes cuando necesitan ayuda. A veces, escuchar y actuar a tiempo puede salvar una vida”.