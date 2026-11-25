Sobre los principales cambios entre el proyecto presentado por el Gobierno al Congreso y el que fue aprobado por el Parlamento, el ministro de Hacienda indicó que presenta $140 mil millones adicionales.

AGENCIA UNO

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, destacó que el Senado despachara, por 44 votos a favor y cuatro en contra, la Ley de Presupuesto 2027, haciendo hincapié en los acuerdos alcanzados con diferentes fuerzas políticas para sacar adelante la iniciativa.

“Fue un proceso de varias semanas, pero de mucho diálogo, buenos acuerdos, buenas negociaciones. Es un presupuesto responsable que cuida las necesidades inmediatas, pero sin dejar de mirar la responsabilidad sobre el futuro”, declaró el secretario de Estado.

El ministro Quiroz recalcó que la Ley de Presupuesto “responde al objetivo de la seguridad, al objetivo ciudadano, pero también mira los objetivos fiscales, la eficiencia del gasto y la estabilidad a futuro”.

“Quisiera también agradecer a muchos otros líderes de partidos que no son del oficialismo, algunos muy cercanos que apoyaron en distintos minutos, en distintas instancias, y también a partidos que no son del gobierno, pero que de modo constructivo estuvieron para los acuerdos”, argumentó el titular de Hacienda.

Jorge Quiroz respondió a las críticas por el recorte a diversos programas sociales y el fin del financiamiento a la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu).

“La verdad es que habría que justificar lo contrario. Uno no puede poner dinero en una institución, primero que no es estatal, en una fundación privada, pero que además esté en cesación de pagos”, puntualizó.

“Creo que la palabra recorte no es una buena palabra porque es un presupuesto que aumenta el gasto”, puntualizó Quiroz, quien agregó que “el gasto público sube 1,7% en términos reales para el próximo año”.

Sobre los principales cambios entre el proyecto presentado por el Gobierno al Congreso y el que fue aprobado por el Parlamento, el ministro de Hacienda indicó que presenta $140 mil millones adicionales.