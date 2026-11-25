El programa impulsado por Entel y desarrollado junto a Skillnest, busca disminuir la brecha digital en este segmento. Estas becas se dan en el marco de las 15 mil instancias de capacitación para personas mayores que promueve la compañía a través de su Programa 70+ y el Fondo 55+.

Aprender a usar la Inteligencia Artificial ya no tiene límite de edad. Hasta el próximo 6 de diciembre estarán abiertas las postulaciones para acceder a una de las 1.000 becas gratuitas que impulsó Entel junto a Skillnest para personas mayores de 70 años en todo Chile. Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo directamente en https://www.entel.cl/planes/personamayor.

Si bien hoy más del 90% del país cuenta con acceso a internet, el foco del programa está puesto en el uso efectivo de las nuevas herramientas digitales. A través de contenidos prácticos, la iniciativa busca que los participantes pierdan el temor frente a la Inteligencia Artificial y aprendan a aplicarla en su día a día.

“Hoy, estar conectados no es suficiente. Queremos que las personas mayores puedan desenvolverse con confianza y autonomía en un entorno digital que cambia rápidamente. Por eso, nuestro compromiso es acompañarlas y entregarles herramientas concretas para que avances como la Inteligencia Artificial les abran infinitas oportunidades en todos los ámbitos de su vida”, destacó Francisca Arias, subgerente de Impacto Social y Comunidades de Entel.

La oportunidad está dirigida a personas mayores de 70 años de todo el país que ya tengan activo el Plan Persona Mayor 70+ o que lo contraten durante el periodo de postulación. Para cursar el programa no se requiere experiencia previa en tecnología avanzada: basta con tener nociones básicas de uso del teléfono móvil —como escribir mensajes, navegar en internet o usar WhatsApp— y disponer de un smartphone, conexión estable a internet y un correo electrónico.

Un ecosistema de apoyo

La recta final para postular a estas becas se da en el marco de las 15.000 instancias de capacitación que promueve la empresa a través de su Fondo 55+ y del Programa 70+. Este último corresponde al ecosistema integral de Entel que incluye también el “Plan Persona Mayor”, una alternativa con tres años de vigencia y un valor preferencial de $4.990, que a octubre de 2026 utilizan 185.211 personas mayores, ofreciendo además atención preferencial en tiendas y un Call Center exclusivo, entre otros beneficios.

“Desde Entel, sabemos que la conectividad para las personas mayores debe ser accesible y de calidad. Con estos programas, reafirmamos nuestro compromiso histórico de transformar la tecnología en un puente de oportunidades, autonomía y bienestar para las personas mayores”, agregó Arias.

Con el robustecimiento del Programa 70+, la continuidad del Fondo 55+ en su segunda edición, y el hito de las nuevas becas de IA, Entel afirma su compromiso con disminuir la brecha digital para que las personas mayores se desenvuelvan con total confianza en el entorno digital.