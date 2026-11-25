Arenas recalcó que “vamos a seguir señalando al PS y a ese sector obstruccionista que se está apoderando del PS, que ser oposición no es decir que no a todo”.

AGENCIA UNO

Gonzalo Arenas sumó un nuevo capítulo en su enfrentamiento con el Partido Socialista (PS) y calificó a la tienda como parte de una oposición “obstruccionista”, reiterando que estaba siendo liderada por “el ala “menos democrática”.

Estas palabras generaron la respuesta del PS, donde lo tildaron de “torpe”, agregando que “si el Gobierno pretende que ante esta realidad seamos una oposición dócil o indiferente están muy equivocados”.

“Hacemos un llamado al vocero para que recapacite respecto a su rol. Lleva un mes en el cargo y ha generado diversas polémicas y problemas al propio Ejecutivo”, indicaron desde la tienda presidida por Paulina Vodanovic.

Ante esto, Gonzalo Arenas expresó en un punto de prensa que “un tema que considero importante, son las críticas que ha hecho el PS durante el día de ayer, varios parlamentarios me han atacado por mi rol de vocero”.

“El día en que el PS hable bien de mi rol como vocero significa que lo estoy haciendo muy mal”, puntualizó el subsecretario.

En esta línea, Arenas recalcó que “vamos a seguir señalando al PS y a ese sector obstruccionista que se está apoderando del PS, que ser oposición no es decir que no a todo sino que también cooperar con las políticas públicas que le hacen bien a todos los chilenos”.